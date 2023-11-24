吳姍儒曝見鹿希派女友反應　聞先有後婚勸「要負責任啦！」

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見眾人對盧鼎惠見家長一事的反應之大，吳姍儒忍不住澄清，並非要結婚弟弟才帶女友見家長，「太早了！我們家就是從小都是只要認識新朋友，一定都是第一個就先讓爸爸媽媽都知道，後來才知道原來好多人是反過來的，大家都是交往到可能一個程度，才要和家人碰面。」
日前吳宗憲受訪被問兒子是否能先有後婚，他不反對認為是個人意願。今吳姍儒被問同一題，當場愣住，「這我很難回答耶，我現在講會不會已經來不及了？我哪知道啊！不管怎麽樣，做任何決定都要負責任啦！」語畢又搞笑稱要學郭書瑤一樣不回答，「反正他們婚姻也是一種法律，法律的事情我不回答！」
近來鹿希派成了「老唐牛肉麵」第三代傳人，他特別南下拜師，抄寫「武功秘籍」般的配方食譜，內容連親姐都不給看。吳姍儒見弟弟努力向善，認真事業，大讚「非常好」，但廚藝方面，她卻狠心給了5、6分「畢竟是人家傳給他，又不是他自己研發，對啊滿分100分，太高了，好啦滿分10分，弟弟加油好不好！對不要再談戀愛了啊！」
2023新北歡樂耶誕城已在17日盛大開城，「巨星耶誕演唱會－一起閃耀繽紛之夜」將於12月9日、10日晚間登場。今公布共18組超豪華演出卡司，吳姍儒12月9日將搭配林莎及曾子余，12月10日則搭配林莎及楊銘威。
12月9日的壓軸卡司有張震嶽、玖壹壹；12月10日則有李聖傑、周湯豪壓軸演唱。此外，演出陣容還包括ALL IN 5、Karencici、Ozone、YOUNG POSSE、小樂（吳思賢）、五堅情、宇宙人、李東軒、高爾宣、陳勢安、陳威全、郭書瑤、黃玠瑋、閻奕格等，要讓歌迷大飽耳福。
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