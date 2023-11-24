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NBA／Curry不滿意Paul被趕出場的作法　透露有和Scott Foster交流

▲金州勇士頭號球星Stephen Curry表示自己不滿意Chris Paul被趕出場的判決。（圖／美聯社／達志影像）
▲金州勇士頭號球星Stephen Curry表示自己不滿意Chris Paul被趕出場的判決。（圖／美聯社／達志影像）

記者黃建霖/綜合報導

金州勇士隊後衛Chris Paul和NBA裁判Scott Foster有著豐富的恩怨使，在上一場「CP3」被後者連吹兩次技術犯規遭到驅逐出場後，兩人之間的私仇又多添一筆。對此勇士主將Stephen Curry表示自己不欣賞那些吹判和處理方式，也表示就讓球員在場上好好打球吧。

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在勇士在客場以115:121被鳳凰城太陽擊敗的比賽上半場，Paul和Foster因為一次判決看法不同而開始爭執，前者的動作和情緒都越來越大，最終遭到驅逐出場。而在那之後，也是Curry拉住了Paul沒有讓他在上前和Foster理論。

在接受《體育畫刊》採訪時，Curry表示「那時候我們已經落後雙位數的分差了，我們顯然需要CP、他的領導能力以及他主控比賽的方式。我不喜歡、也不欣賞（將Paul給驅逐出場）——我知道他們過去有些恩怨。」

Curry表示，當球員和裁判開啟談話後，過去的東西就應該先放下了，他也在Paul被趕出場後和Foster進行了一些交流，「我告訴Foster，在某些情況下，球員會逾越那一條界線……但當雙方有所交流時，我不喜歡這種處理。這是我看回放時最讓我困惑的部份。他們兩人在各說各話，說出他們各自的看法，還是讓我們好好打球吧。」

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