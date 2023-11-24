藍白合破局！總統大選三強鼎立　分析師看台股「這類股」恐大反轉

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針對政局的發展會對台股有什麼影響？啟發投顧分析師陳立委回應《NOWnews今日新聞》表示，台股與美股連動高，美國聯準會因CPI指數大降，被預期升息周期已經終結，再加上拜習會談話氣氛融洽，市場多正面解讀可望化解美中雙方的僵局，進一步帶動全球經濟發展，因此對於台股短期大盤走勢仍是小偏多看待。
但類股部分，陳立委表示可能就有此消彼長的情況，要看各個參選人的政策，以及民眾押寶的狀況。他表示，如果民進黨的勝率大，多是現今政策的延續，如綠能、生技與國防軍工將受惠利多，自然相關族群表現也會不錯。
陳立委指出，藍白則給人「兩岸和平」的基調，之前藍白合有譜時，帶動觀光旅遊類股漲一波，不過藍白確定破局，也讓今日旅遊股「青筍筍」，但相反的，若藍白勝率大，預計政策將「全開」，嘉惠陸客來台觀光，將會帶動觀光旅遊相關類股股價飆漲。
至於生技與國防相關政策，陳立委預期藍白也會有所著墨，畢竟柯文哲是醫生出身，大家現在也有共識生技可以拚成兆元產業，而國防軍工的部分則可以未雨綢繆，但能源部分，他提醒可能因為當選者的不同而有所翻轉！
陳立委表示，民進黨堅持非核家園、支持再生能源，但侯友宜曾說核能要納入能源選項，柯文哲同樣也不排斥核能，這代表若執政黨換人做，若要重啟核能，屆時太陽能、風力發電相關類股將受到影響，尤其目前台電是虧錢在收購太陽能發電，之後若政策反轉，台電虧錢的生意可能就不會做，投資人要特別留意。
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