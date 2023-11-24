藍綠白總統副手比一比！新光公主、政治金童、戰貓各有優勢

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柯文哲的搭檔吳欣盈，現年45歲，為民眾黨不分區立委、為新光集團關係企業第三代千金，人稱「新光公主」，吳欣盈不僅家世顯赫，老公也大有來頭，她在2022年12月和歐盟律師雷諾范德埃爾斯特（Renaud van der Elst）再婚，直到今年才完成婚宴，引起外界關注。
在學歷部分，吳欣盈是英國科陶德藝術學院文學碩士、美國衛斯理學院國際關係、美術史雙學士，過去曾任新光人壽慈善基金會執行長、新光人壽保險公司副總經理等，財經背景完整。相信柯文哲與鴻海創辦人郭台銘結盟，同時搭配吳欣盈後，能大大增添選舉「糧草資源」。
在柯文哲登記參選後，侯友宜也帶著趙少康赴中選會登記。現年73歲的趙少康政治經歷豐富，為新黨創黨大老，曾有「政治金童」稱號，他於1994年參與台北市長選舉，並掀起旋風，但在落敗後，宣布退出政壇，之後轉戰媒體，擔任中廣董事長外，也主持節目。
至今仍活耀於政壇的他，前年歸隊國民黨發起「戰鬥藍」，大量招兵買馬，甚至一度有意角逐2024總統大位。相信藍營在趙少康加入之下，將有助於鞏固藍軍基本盤、爭取深藍選民支持。
民進黨是所有政黨中最先公布副手的，52歲的蕭美琴曾任國家安全會議諮詢委員、四屆立委，曾替民進黨在花蓮開疆闢土，2020立委選舉時，卻落敗給對手傅崐萁，卸下職務的她，隨後陪同副總統賴清德訪問美國，而這也是台美斷交41年以來，台灣方面派出的最高層級訪團。
蕭美琴日前以「戰貓」之姿回歸，讓綠營支持者為之振奮，具備國際外交專長、政治歷練的她，黨內正面看待，預料蕭的參選，除了能召回「英粉」外，也能消除美國對「疑賴論」的質疑。
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