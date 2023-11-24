藍白合慘變分手擂台！他對侯友宜改觀了　一招拆穿柯文哲公開透明

人物／「新光公主」吳欣盈任柯文哲副手　處理國際事務受倚重

▲吳欣盈曾任新光金控董事，將擔任柯文哲副手參加2024選戰。（圖／新光金提供）
▲吳欣盈曾任新光金控董事，將擔任柯文哲副手參加2024選戰。（圖／新光金提供）

記者呂炯昌／台北報導

2024總統大選倒數50天！藍白合最後仍不歡而散，民眾黨總統參選人柯文哲今（24）日與副手吳欣盈前往中選會登記參選中華民國第16屆總統、副總統。吳欣盈曾說過，擔任立委是一天當三天用，如今距離投票50天，擔任副手要一天當五天用。而她的國際觀、外語能力獲得柯文哲倚重。

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現年45歲的吳欣盈家世背景顯赫，是新光集團創辦人吳火獅長子吳東進的長女，常被稱為「新光大公主」，擁有英國科陶德藝術學院文學碩士、美國衛斯理學院國際關係和美術史雙學士，曾擔任新光人壽慈善基金會執行長、新光人壽副總經理，學經歷都亮眼。

去年11月2日，蔡壁如因論文案請辭，由吳欣盈遞補不分區立委職務。不過，她就職之前就已經發現懷孕，因為臨時接任與請產假因素，在第六及第七會期她只能投入半個會期的時間，但是擔任民意代表，她仍堅持「一天當三天用」，她提出的12項法律提案中，包含已經三讀完成的《氣候變遷因應法》，更獲得口袋國會優良立委肯定。

吳欣盈就職時曾強調，在立委期間有三個「不」，只要對台灣人民好的有幫助的議題「不」分黨派、「不」談新光、「不」談私領域。但將秉持「超越自我，為更多人著想」以具體成績回應大家的期待。

在英、美接受教育的吳欣盈不只外語能力好，也在國外累計豐富國際財經實務經驗， 處理國際事務頗受民眾黨主席柯文哲倚重。今年4月，吳欣盈請完產假後，立即陪同柯文哲訪美進行政黨交流 ；7月，成為台灣第一位參加歐洲議會公聽會的立委；10月又代表台灣民眾黨首度參加了台美國防工業論壇。

先前曾有過一段婚姻的吳欣盈也在立委任期內再婚，夫婿為現年55歲的比利時籍律師雷諾（Renaud van der Elst），兩人選在比利時完成結婚登記。

吳欣盈在接任立委後曾表示，即使懷著身孕，她一樣不敢懈怠，讓自己盡快進入狀況。只是這身分來得有點突然，打亂了原本的人生節奏。如今她再擔任柯文哲的副手，也是她人生的另一段驚奇旅程。


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