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藍白合「分手擂台」外媒也看傻！BBC感慨：精彩的肥皂劇結束了

▲柯文哲、郭台銘、馬英九、侯友宜、朱立倫昨（23）日齊聚在台北君悅飯店會談，雖然最後藍白合破局，但也讓君悅飯店以及其2538房總統套房成為熱門議題。（圖／記者葉政勳攝，2023.11.23）
▲柯文哲、郭台銘、馬英九、侯友宜、朱立倫昨（23）日齊聚在台北君悅飯店會談，雖然最後藍白合破局，但也讓君悅飯店以及其2538房總統套房成為熱門議題。（圖／記者葉政勳攝，2023.11.23）

記者倪浩軒/綜合報導

2024年台灣總統大選藍白合宣告破局，今（24）日國民黨推出侯友宜搭趙少康、民眾黨則由柯文哲配吳欣盈，而一行人昨日在君悅飯店上演如同「分手擂台」的尷尬場面，戲劇化程度讓外媒記者也看傻，直呼這是「網路上最好的東西」、「台灣自民主化以來最戲劇性的愚蠢時刻之一」。

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《BBC》報導指出，「精彩的肥皂劇結束了（extraordinary drama is over）」，並直言雙方陣營在最後一刻上演的「君悅會」最為詭異，柯文哲、侯友宜、郭台銘同時在舞台上現身，「但不清楚他們中是否有人真的想在那裡」，從他們坐下的那一刻起，這個合作似乎就注定了失敗，取而代之的是爭吵和相互指責。

報導指出，雖然藍白都承諾與北京建立更友好關係，降低戰爭風險，從而使自己與現任民進黨政府有所區分，但2者的相似之處也僅止於此。儘管藍白想要爭取同一批選民的支持，但組成聯盟的想法似乎從頭到尾都不可能成功，因為兩黨之間沒有任何好感，互相厭惡對方。

彭博新聞社台北分社社長李晨楷（Samson Ellis）昨日也在個人X（前身推特）上關注君悅會，直呼「如果你沒在看國民黨和民眾黨會談的直播，那你在幹嘛？這是網路上最好的東西」，並在另則發文中讚嘆「我好愛這場選舉」，李晨楷也提到雙方在媒體面前相互砲轟，簡直是令人不敢相信的場面。

政治大學創新國際學院的助理教授南樂（Lev Nachman）在X發文表示，昨天是「台灣自民主化以來最戲劇性的愚蠢時刻之一」。港媒《香港01》的駐台記者張鈞凱則在報導中形容，君悅會的「鬧劇」展現台灣民主最醜陋的一面，讓台灣民主元氣大傷。

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