特企／《我想成為影之強者！》超級特工約翰·史密斯現身
由大宇資訊旗下星宇互娛所代理之《我想成為影之強者！Master of Garden》，配合目前好評撥出的電視動畫第二季同步更新，於遊戲內更新了主線第27章【成為真男人的道路】，玩家可以在觀賞完動畫上映之後，在遊戲內隨時重溫劇情。
超級菁英特工 約翰·史密斯現身
同時搭配剛結束的商會戰爭篇，和「白銀妖狐」雪女一起引發大事件的「約翰·史密斯」席德也在遊戲內推出。「約翰·史密斯」席德是個擁有新效果【鋼絲】，能夠賦予敵人昏厥狀態的黃色屬性防禦角色，透過抽卡累積的交換點數可以消耗200點直接進行兌換、30點可兌換專用武器「菁英特務套裝」的魔力液，魔道具專用效果為WAVE開始時，使全體黃屬性夥伴的出血抗性在30秒內提升100.00%。且只要抽中「約翰·史密斯」席德即可加碼獲得「約翰·史密斯」席德角色碎片x50，並且十連抽必得Ｓ以上角色！
「七影第三席」伽瑪闇影慶典轉蛋
與此同時，繁中版粉絲團也公布了12月份的闇影慶典轉蛋的復刻時間，官方預計於2023/12/07(四)，舉辦「七影第三席」伽瑪闇影慶典轉蛋，缺少藍色屬性輔助角色的務必要抓緊時間入手！
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