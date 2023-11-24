金馬60／港片《年少日記》奪第一獎！費比西獎頒給《但願人長久》
第60屆金馬獎入圍午宴今（24）日登場，典禮第一獎，第60屆金馬獎觀眾票選最佳影片獎，由卓亦謙執導港片《年少日記》拿下；國際影評人費比西獎頒給祝紫嫣執導的《但願人長久》。卓亦謙導演帶著幸運物「河馬娃娃」上台：「沒想到能獲得這麼大的迴響！」坦言劇情探討議題嚴肅，能被大家喜歡自己也很驚訝。
記者黃雅琪／台北報導
今年「金馬獎觀眾票選最佳影片」活動共徵選483位觀眾，連續2天觀賞5部入圍最佳劇情片，《石門》、《關於我和鬼變成家人的那件事》、《年少日記》、《疫起》、《五月雪》後，投票選出心目中的最佳影片，結果由《年少日記》勝出。
「國際影評人費比西獎」起源於1930年正式成立的國際影評人協會，目前有來自超過60個國家的會員。本屆入選影片包括《這個女人》、《富都青年》、《年少日記》、《愛是一把槍》、《少男少女》、《但願人長久》、《青春並不溫柔》、《大山來了》共8部。
評審由台灣電影學者王君琦、義大利策展人保羅貝托林（Paolo BERTOLIN）、馬來西亞影評人卡拉許南達庫瑪（Kalash Nanda KUMAR）擔任，3人共同決定把「費比西獎」頒給祝紫嫣執導的《但願人長久》。
評審認為，導演祝紫嫣首部劇情長片動人而細膩地追溯了中國移民一家在香港20年的生命歷程，在主題與形式的搭配調度上適切得宜，更透過扣人心弦的表演深刻地刻劃了角色之間無法分割的羈絆，也帶出對交雜了國族、性別、階級的政治社會脈絡發人深省的思考角度。
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