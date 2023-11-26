今日來講股／分析師看OpenAI奧特曼一席話　挑起台廠敏感神經

我是廣告 請繼續往下閱讀
陳立委指出，雖然這兩天美國聯準會「放鷹」澆熄市場對降息的期待，使得台股原本周二（21日）的漲勢也部分回吞，盤面上有些失望，但自從拜習會之後，美中雙方洽談氣氛融洽，市場多正面解讀將有助於化解美中僵局，進一步帶旺全球經濟，因此他預期短期台股仍是小偏多的格局。
而市場關注上周輝達公布財報優於預期，但提到展望也坦言會因為晶片禁令而使得中國市場銷售受到影響，不過這部分陳立委認為，其實禁令的影響大家都有底了，所以市場反應也大概一兩天就反映完了，比較要注意的是ChatGPT母公司OpenAI執行長奧特曼從被炒到閃電回鍋，期間傳他要另起爐灶，還點名要挑戰輝達，挑起市場敏感神經。
陳立委表示，連搞軟體的ChatGPT之父奧特曼都要挑戰硬體、挑戰輝達的話，顯示未來輝達競爭者可能比想像的還要多，大家都想分杯羹，也因此台廠AI概念股近日多少也受到影響，所以他認為，選擇AI股還是要回歸看基本面，有人太用「本夢比」來看都不切實際。
陳立委指出，AI概念股短線上還可以操作，畢竟AI是趨勢，且雖然高階AI晶片在中國市場被禁，但輝達一定會推出「降規版」來因應，波段上可以從均線去低接相關個股，且投資人可以自己去抓一個獲利的趴數，但他也提醒，現在的AI股價已經不會像之前一樣大爆發了。
至於還有沒有可以留意的電子族群？陳立委表示車用零組件不論是新技術的氫能話題個股，或是一旦獲得認證就能穩穩增加營運動能的，短期都還有機會。而光通訊矽光子雖然部分廠商今年沒有出貨太多，但預期之後需求將慢慢增加。再來手機市場回溫，功率放大器（PA）族群如穩懋與宏捷科也都可以持續留意。
※【NOWnews 今日新聞】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。