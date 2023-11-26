台股盤面缺乏主流！寄望作夢行情　分析師：5大類股值得留意

今日來講股／分析師看OpenAI奧特曼一席話　挑起台廠敏感神經

▲有分析師表示OpenAI執行長奧特曼上周的一席話，其實已經挑起AI市場敏感神經，後續得持續留意。（圖／美聯社／達志影像）
▲有分析師表示OpenAI執行長奧特曼上周的一席話，其實已經挑起AI市場敏感神經，後續得持續留意。（圖／美聯社／達志影像）

記者許家禎／台北報導

上周美股因感恩節而交投清淡，台灣總統大選確定「三強鼎立」，台北股市24日開高走低，終場小跌7點，收在17287點，成交金額2490億元，大盤表現沒有太多情緒，且輝達財報與展望過後，電子龍頭股們大多熄火休息，投資人想問，A不能投資了嗎？有分析師表示晶片禁令的影響，已經不是什麼新鮮事，但Open AI執行長奧特曼上周的一席話「想打造對抗輝達的AI晶片公司」其實已經挑起市場敏感神經，台廠可能受到牽連，後續得持續留意。

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啟發投顧分析師陳立委表示，台股從11月就已經開始漲一大段了，前面有參與的投資人自然就是在漲多後面臨獲利了結，因此台股有些賣壓可以理解，也很正常，再加上經濟市場近來沒有什麼重大利空，美國10月CPI（消費者物價指數）指數大降，使市場預期美國聯準會升息機率大減，公債殖利率也降溫，等於對股市打了強心針，而台股漲多後，技術面自然會有整理的現象很正常。

陳立委指出，雖然這兩天美國聯準會「放鷹」澆熄市場對降息的期待，使得台股原本周二（21日）的漲勢也部分回吞，盤面上有些失望，但自從拜習會之後，美中雙方洽談氣氛融洽，市場多正面解讀將有助於化解美中僵局，進一步帶旺全球經濟，因此他預期短期台股仍是小偏多的格局。

而市場關注上周輝達公布財報優於預期，但提到展望也坦言會因為晶片禁令而使得中國市場銷售受到影響，不過這部分陳立委認為，其實禁令的影響大家都有底了，所以市場反應也大概一兩天就反映完了，比較要注意的是ChatGPT母公司OpenAI執行長奧特曼從被炒到閃電回鍋，期間傳他要另起爐灶，還點名要挑戰輝達，挑起市場敏感神經。

陳立委表示，連搞軟體的ChatGPT之父奧特曼都要挑戰硬體、挑戰輝達的話，顯示未來輝達競爭者可能比想像的還要多，大家都想分杯羹，也因此台廠AI概念股近日多少也受到影響，所以他認為，選擇AI股還是要回歸看基本面，有人太用「本夢比」來看都不切實際。

陳立委指出，AI概念股短線上還可以操作，畢竟AI是趨勢，且雖然高階AI晶片在中國市場被禁，但輝達一定會推出「降規版」來因應，波段上可以從均線去低接相關個股，且投資人可以自己去抓一個獲利的趴數，但他也提醒，現在的AI股價已經不會像之前一樣大爆發了。

至於還有沒有可以留意的電子族群？陳立委表示車用零組件不論是新技術的氫能話題個股，或是一旦獲得認證就能穩穩增加營運動能的，短期都還有機會。而光通訊矽光子雖然部分廠商今年沒有出貨太多，但預期之後需求將慢慢增加。再來手機市場回溫，功率放大器（PA）族群如穩懋與宏捷科也都可以持續留意。

※【NOWnews 今日新聞】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。
 

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