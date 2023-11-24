MLB／官方也想知道大谷去哪隊！再請靈能力者預測認天使最有機會
大谷翔平可說是今年市場最大咖自由球員，將加盟哪支球隊備受外界關注，大聯盟官方今（24日）更求助超自然力量，尋求在2017年成功預言大谷翔平前往天使的Shara Ogin（靈能力者歐金），希望透過Shara Ogin的預言，來預測出大谷翔平將在今年加盟哪支球隊，並指出有紐約大都會與西雅圖水手最優機會搶下大谷翔平，但也不排出大谷回到有「家庭感覺」的天使。
記者張志宇/綜合報導
Shara Ogin本身並不了解棒球，但在6年前成功預測大谷翔平簽約天使，大聯盟這次再度找上她，考量30隊資訊量太過龐大，僅給出8隊讓她進行預測，其中洛杉磯道奇、聖地牙哥教士、波士頓紅襪、德州遊騎兵、舊金山巨人都很快得出「不會加盟」的回覆。
根據Shara Ogin透露，認為西雅圖水手與紐約大都會最有機會得到大谷翔平，但自己並不清楚原因，然而Ogin最強烈的預感來自天使，「大谷的心靈目標在於告訴世人，你可以辦到任何事情，希望為他人帶來啟發與鼓舞，這扎根於他先天對於榮譽、責任、服務的奉獻精神，大谷翔平具備關懷、充滿好奇、有洞察力的人格特質，他對家庭、養育之情有強烈的連結，他的外在強韌難以洞察內心，但看起來是安靜、貼心、心軟的人。」
目前還不知道大谷翔平將加盟哪對，有關大谷翔平的新東家傳聞，根據《CBS MLB》在今（24日）表示，目前已有多支球隊承諾願意開出巨額合約，但大谷翔平仍未做出決定，據了解錢依舊不是大谷的首要考量，大谷更在乎球隊的未來、規劃，甚至是否能在未來幾年衝冠，比起合約價值大谷翔平更在乎自己與球隊的契合度。
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