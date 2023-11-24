STARTUP101攜手台智雲AIHPC超算加速器　助推產業AI升級

鑑於AI產業成長趨勢， 「STARTUP101」與「台智雲AIHPC超算加速器」強強聯手；於24日舉辦「AI超算 投資加速：啟動產業創新之路」發布會，會中雙方宣布展開為期3年的合作，
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現場經濟部中小及新創企業署署長何晉滄、成大副校長莊偉哲以官方、學界代表出席致詞，AI新創團隊 BEARVFX能火動畫也為活動製作開場影片。
經濟部中小及新創企業署署長何晉滄出席致詞時引述近期到日本、印度參訪經驗，他指出，過去日本大型企業主導國家經濟發展，但這個模式也讓產業漸漸失去朝氣，日本政府看到相關危機，推出促進新創發展的5年計畫；印度過去則常被視為國際大廠的人力／研發外包的重要據點，但這幾年印度透過成立加速器、太空中心等方式轉型。這次新創101與台智雲AIHPC超算加速器合作，希望能帶動企業與新創展開策略合作，促進產業升級，期待雙方強強聯手可以帶領台灣新創與企業攜手發展，為新創、AI產業生態系帶來不同的面貌。
STARTUP101 執行長呂緗柔指出，產業轉型趨勢下，八成企業積極尋求數位轉型，根據資策會《2022年台灣創育產業關鍵報告》，近八成企業正在或正在評估透過企業參與新創CSE引進外部創新動能，其中企業優先關注的科技新創領域以「AI人工智慧 (52.9%)」 占比最高；且報告中指出，企業參與新創最大的困難點在於新創案源探勘，與雙方合作期待、互動成效等績效評估。
STARTUP101 成立三年以來，深耕台灣新創圈，呂緗柔觀察，傳統企業組織架構嚴謹，績效評估、行政流程、溝通語言等多與新創團隊有很大落差，這也成為企業與新創團隊合作的一大難題，因此 STARTUP101 希望能扮演新創與產業/投資人間的溝通橋樑，提供 CSE 服務模式，協助上市櫃企業進行新創案源探勘，透過垂直加速器、企業解題、以大帶小等模式加速投資決策，近期 STARTUP101 也透過與上市櫃公司合辦創業競賽等形式，協助企業介接外部創新動能。
台智雲AIHPC超算加速器執行長周秉輝分析，ChatGPT問世不到一年即掀起生成式AI浪潮，「在這個AI 2.0的新領域中只有新創，沒有『老』創」，未來AI 2.0的產業應用將是不可逆的趨勢，目前如搜尋引擎、廣告等都已帶來全新的商業模式，這帶給新創業者很好的切入契機。
周秉輝指出， AI 2.0 時代「算力先行」，未來各類AI 應用服務都需要算力支援，台智雲運營的AIHPC超算電腦即是台灣AI新創發展和產業AI升級最強大的算力後盾。此外，台智雲領航全球推出繁中版的大語言模型FFM (Formosa Foundation Model)和AFS (AI Foundry Service)生成式AI解決方案，提供模型微調、部署、推論方式更多元的選擇，兼顧可信賴、高效率、高安全的使用主控權，成為企業的 AI 鑄造廠，驅動企業生成式AI的應用和革新，協助打造企業專屬的大模型。
這次STARTUP101與台智雲AIHPC超算加速器共推合作計畫，期盼雙方藉這次合作「優勢互補」，台智雲本身具備AI超算力，目前台智雲AIHPC超算加速器可以說是AI 2.0應用新創的集大成平台，STARTUP101則有強大的資金、產業資源鏈結能力，未來希望能藉這樣的商業模式，共同開拓海內外市場。