魯蛋孩子平安出生了！小墨凌晨發「母子溫馨合照」　粉絲湧入祝賀

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小墨昨（23）日也透露，自己和老公魯蛋猶豫半天後，決定要進行催生，但當天沒有病房只能在恢復室休息，結果不久後就接到電話，表示有間產房空出來了，讓兩人不禁直呼「有沒有那麼幸運」。
今（24）日凌晨，小墨生產一切順利，並在臉書上貼出與孩子「小餐包」的合照。魯蛋稍早也發文表示：「老婆小墨現已可自行下床如廁用膳，恢復的非常順利」，而孩子體重3719克，一切健康。魯蛋也笑稱，希望孩子長大之後比較像媽媽。
好消息曝光後，立刻讓大批粉絲湧入貼文獻上祝福「恭喜餐哥，這次是真的可以認真的取名字了」、「新手爸爸加油」、「無限支持名字取大中天XD」、「歡迎小餐包來到世界，大家等你好久了」。
📍實況主魯蛋小檔案
魯蛋從2011年起開始進行實況直播，為台灣是況圈始祖級人物，2012年時，魯蛋在玩恐怖遊戲《沉默的小鎮2》時，將主角取名為「大中天」，把恐怖遊戲玩得相當搞笑而爆紅，「大中天」也成為網路流行語，魯蛋也成為現在許多知名實況主的偶像。
2021年時，直播平台Twitch的資料外洩，導致大批實況主收入遭到披露，當時魯蛋（餐餐自由配）的頻道累積收入更高達41萬3460美金，折合新台幣約1157萬多元，為全台灣實況主之首，一度引發話題。