黑色星期五咖啡優惠！全家今起拿鐵「買1送1」　7-11買2送2可寄杯

魯蛋孩子平安出生了！小墨凌晨發「母子溫馨合照」　粉絲湧入祝賀

▲魯蛋去年與同為實況主的小墨結婚，婚後搬家到林口定居，沒想到今年5月份時，小墨身體出現不適症狀，前往醫院檢查，才發現已經懷孕了。（圖／取自魯蛋臉書）
▲魯蛋去年與同為實況主的小墨結婚，婚後搬家到林口定居，沒想到今年5月份時，小墨身體出現不適症狀，前往醫院檢查，才發現已經懷孕了。（圖／取自魯蛋臉書）

記者潘毅／綜合報導

又一位知名實況主升格當人父！網紅魯蛋公布喜訊，今（24）日妻子小墨凌晨順利生產，孩子「餐包」平安出生，體重達3719克，喜訊曝光也引發大批觀眾獻上祝福，更笑稱：「名字真的可以自己取了」。

我是廣告 請繼續往下閱讀
魯蛋去年與同為實況主的小墨結婚，婚後搬家到林口定居，沒想到今年5月份時，小墨身體出現不適症狀，前往醫院檢查，才發現已經懷孕了，而兩人也在母親節當天，向所有粉絲宣布這項好消息。

▲今（24）日凌晨，小墨生產成功，並在臉書上貼出與孩子「小餐包」的合照。（圖／取自小墨臉書）
▲今（24）日凌晨，小墨生產成功，並在臉書上貼出與孩子「小餐包」的合照。（圖／取自小墨臉書）
小墨昨（23）日也透露，自己和老公魯蛋猶豫半天後，決定要進行催生，但當天沒有病房只能在恢復室休息，結果不久後就接到電話，表示有間產房空出來了，讓兩人不禁直呼「有沒有那麼幸運」。

今（24）日凌晨，小墨生產一切順利，並在臉書上貼出與孩子「小餐包」的合照。魯蛋稍早也發文表示：「老婆小墨現已可自行下床如廁用膳，恢復的非常順利」，而孩子體重3719克，一切健康。魯蛋也笑稱，希望孩子長大之後比較像媽媽。

好消息曝光後，立刻讓大批粉絲湧入貼文獻上祝福「恭喜餐哥，這次是真的可以認真的取名字了」、「新手爸爸加油」、「無限支持名字取大中天XD」、「歡迎小餐包來到世界，大家等你好久了」。

▲魯蛋從2011年起開始進行實況直播，是台灣是況圈始祖級人物。（圖／取自魯蛋臉書）
▲魯蛋從2011年起開始進行實況直播，是台灣是況圈始祖級人物。（圖／取自魯蛋臉書）
📍實況主魯蛋小檔案

魯蛋從2011年起開始進行實況直播，為台灣是況圈始祖級人物，2012年時，魯蛋在玩恐怖遊戲《沉默的小鎮2》時，將主角取名為「大中天」，把恐怖遊戲玩得相當搞笑而爆紅，「大中天」也成為網路流行語，魯蛋也成為現在許多知名實況主的偶像。

2021年時，直播平台Twitch的資料外洩，導致大批實況主收入遭到披露，當時魯蛋（餐餐自由配）的頻道累積收入更高達41萬3460美金，折合新台幣約1157萬多元，為全台灣實況主之首，一度引發話題。


爆肝打遊戲！超狂實況主「連續不睡164小時」　開台打破世界紀錄

《新龍之谷》推新手最強職業！開局直接滿等　統神、晨晨線上陪玩

人手一台電腦了！網咖為何還沒完全消失？常客曝現況：轉型很成功

《獵人》結局早有準備！冨樫親曝「有4種版本」：小傑老婆已出現

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
AI倪珍報新聞