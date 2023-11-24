藍白合破局　郭倍宏：由人民選出來的新領導人就是最好的

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高雄市第6選區被視為全國73個區域立委選情中最熱的主戰區，面臨藍白破局的情況下會有何影響？且民、國兩大黨高層均陸續介入，其中蔡總統已來了數趟，賴副總統更來了五、六趟，國民黨的韓國瑜也來站台，這些動作都已使得地6選區成為全國立委選戰中的最主要戰區。
郭倍宏指出，無論未來是三組或四組人選，都各有優缺點，選民只要選舉過程能回歸理性，從民調來看，副總統賴清德是有史以來民調支持度最低的總統候選人，藍營卻應合未合導致無法把握此情勢完成再次政黨輪替，這是因為身在藍白合談判的局中人或關係人，每位政治人物都各有想法所致，造成藍白合不了。也誠摯呼籲台灣人民應仔細思考選出一位現階段最適合領導大家走向更好未來的候選人。
郭倍宏也相信腳踏實地，一步一腳印走遍各區，讓選民了解他的政見與主張才是勝選的關鍵。藍白合不合？對他的選情沒有影響，儘管其他兩位對手都有龐大的政黨或派系的奧援，但他始終深信，決定勝負者是選民，郭倍宏對自己終將勝選仍持有高度的信心！
也因為如此，隨著投票日接近，在選情激烈的高雄第六選區，為了與在地選民博感情。郭倍宏競選總部也宣布，自11月29日開始辦７場次的「微笑阿倍來開講」分別在東苓雅的高東天后宮、前金萬興宮、西苓雅的意誠堂關帝廟、南鼓山的哈瑪星代天宮、鹽埕的文武聖殿及北鼓山內惟青雲宮等廟口開講，活動並在12月10日「世界人權日」這一天，回到美麗島雜誌社舊址、郭倍宏博士後援會總會所在地，即高雄市中山一路與大同一路口舉辦民主人權紀念音樂活動。
這七場活動就為了彰顯三大主軸：倍宏開講、在地心聲、廟口搖滾。希望透過搖滾樂吸引更多的年青人來關心政治，關心台灣。這與郭倍宏博士這次參選主軸政見之一的「疼惜新世代」理念十分契合，郭倍宏博士也補充說道，他希望年輕人來聽聽看他的青年政策。
他舉例，在高雄市郊有許多屬於台糖與土地銀行的土地，他歡迎所有在地的「少年ㄟ」一同來了解他為高雄年青人規劃的青年住宅政策。希望藉由廟口開講的形式，分享自身的從政理念與參選初衷，並讓更多鄉親朋友聽見他的政見。