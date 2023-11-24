特企／ARPG新遊《暗黑熾天使》Steam平台11/24火熱開放
先前已進行過多次測試，且深獲玩家熱情回饋的ARPG全新遊戲《暗黑熾天使(SERAPH: In the Darkness)》(以下簡稱《暗黑熾天使》)，發行商CHERRY CREDITS宣佈，這款充滿暗黑氛圍的ARPG，即將於11月24日，在Steam平台正式亮相。另外，為配合遊戲上市，《暗黑熾天使》遊戲官網也將同步開放。
ARPG新遊《暗黑熾天使》是一款以暗黑氛圍為背景、有著華麗角色技能為特徵的正統暗黑幻想類遊戲。玩家可以根據自己的遊戲風格來選擇自己獨有的成長方式，能力值被設計為可以自訂的方式，這進一步擴大了遊戲核心玩法——刷寶的樂趣。另外，遊戲沒有選擇千篇一律的Full 3D美術風格，而是選擇了玩家可以更方便移動路線的45度角的方式。為了提供給玩家刷寶的樂趣，以刷副本玩法為主進行了開發。
在遊戲發行和支付解決方案上提供全球化服務、擁有豐富經驗的公司CHERRY CREDITS，預計將通過Steam平台，在韓國、臺灣地區等目前PC端遊較為活躍的市場為中心，進行《暗黑熾天使》在全球上線的準備，未來也會推出手遊版本，並將會提供跨平台玩法服務。
負責ARPG新遊《暗黑熾天使》全球發行的CHERRY CREDITS 表示，PC端網遊是可以和其他玩家進行溝通，一起遊戲的最佳平台，因此作為ARPG的《暗黑熾天使》，在Steam平台上，一定可以獲得多數玩家們的關注，隨著遊戲的上市發行，後續將會有更多的資訊、活動露出，喜愛暗黑風格的玩家們，請持續追蹤官網及官方社群平台，以獲得第一手資訊。