趙少康點頭當侯友宜副手！「扯出周杰倫」 經紀公司緊急回應
國民黨中常會今（24）日通過侯友宜、趙少康登記為第16任正副總統參選人，「侯趙配」成形，趙少康於今下午2點舉行記者會，提到會點頭擔任侯友宜副手的原因，當年弟弟趙少威是周杰倫的海外經紀人，一次在澳門被黑道狹持，趙少康求助侯友宜，侯馬上出手幫忙，因此結下緣分。針對此事，《NOWnews今日新聞》記者求證周杰倫所屬的杰威爾音樂，杰威爾音樂回應：「幾年前與他（趙少威）已結束合作關係。」
記者吳雨婕／台北報導
趙少康今下午在記者會上提到，會答應擔任侯友宜副手的原因之一，是在10幾年前時，親弟趙少威是天王周杰倫的海外經紀人，周杰倫國外演唱會都是由弟弟主辦，而黑道很覬覦周杰倫，有一次在澳門被狹持，「拿槍逼著他（趙少威）要求辦周杰倫演唱會、拍電影。」趙少康得知此事後，立即求助侯友宜，當時兩人並不熟，但侯還是一口答應，見到對方處理事情的方式後，趙少康覺得侯是個有謀略、膽識的人，之後侯友宜還親自現身協調談判，更是讓趙少康對侯的印象頗佳。
對於趙少康的說法，杰威爾音樂回應：「這件事情我們並不清楚，趙少康先生的弟弟之前與我們合作大陸演唱會的相關事宜，幾年前與他已結束合作關係。」
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