名家論壇》黎榮章／大數據分析　台灣人的「抗敵意識」？

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從這些網路留言分類可看出，台灣網路輿情「站隊」情況明顯，很大一部分民眾支持烏克蘭及以美國為首的西方民主陣營，對烏克蘭懷抱同情、同理，進而憂心同樣面臨極權國家鄰居的台灣處境；但有另一部份民眾抱持「疑美論」，認為這些區域衝突都是美國挑起，且美國最後會見死不救，兩邊比例約75% vs 25%，且中國與台灣關係也頻被類比。
至於上個月爆發的以哈衝突，台灣網路輿情留言內容的風向中，有14.3%的聲量認為應毀滅巴勒斯坦、14.2%譴責以色列打巴勒斯坦人、12.5%認為哈瑪斯不能代表巴勒斯坦、11.0%認為加薩被哈瑪斯搞垮、9.5%喊巴勒斯坦或哈瑪斯加油、9.3%認為平民很可憐、8.6%表示支持巴勒斯坦和哈瑪斯、8.0%認為以色列侵佔巴勒斯坦土地、6.4%表示同情巴勒斯坦平民、6.2%擔心「今日哈瑪斯明日中國」。
哈瑪斯組織與伊朗政權的關係緊密，而伊朗背後更被認為有中國、俄羅斯的勢力，相較美國始終是以色列堅定盟友，外界解讀，以哈衝突背後同樣脫不開美中競爭影子。但因以色列軍事能量明顯遠高於哈瑪斯政權，因此以哈衝突除在一開始以色列被突襲時獲得輿論同情，之後這場戰爭在台灣的輿論風向和俄烏戰爭不同，挺哈瑪斯、支持巴勒斯坦民眾的聲量比例很高，有關台海戰爭的主題則幾乎沒被納入討論。
另方面，國內政黨中，民進黨親美反中路線最為清晰，在20日賴蕭配正式成局後，綠營強力論述賴蕭配要延續蔡英文外交路線。不只賴清德常公開提到，這場選舉是「民主與獨裁的選擇」，民進黨公職和綠營社群意見領袖在網路上的發言，也常宣傳「親美反中」、「走向（以西方民主陣營為主的）世界」等概念。
但針對俄烏戰爭、以哈衝突中，綠營社群的發文量卻相當懸殊，在一個月內，綠營網路意見領袖有關俄烏戰爭的發文將近2000則，但針對以哈衝突的卻不到500則，帶動的總討論聲量也有天壤之別，俄烏綠營社群總共創造4.6萬則聲量，以哈聲量只有4千多則。顯然，一旦缺乏意見領袖帶討論，整體網路輿情「自然討論」的結果就會如前段所分析，沒有主軸，甚至出現很多挺哈瑪斯的聲音，也由此可知，台灣社會至目前為止尚未形成自主性的抗敵意識。
2024大選到目前為止，民進黨對兩岸議題的表態較為保守，深怕被對手強攻「台獨金孫」、「票投民進黨、青年上戰場」，然而這樣的競選策略，也造成挺中俄等極權陣營的聲音擴散。兩岸緊張關係日益漸增，國防預算年年上升，政府積極倡議「備戰才能避戰」概念，然而若缺少意見領袖引導兩岸關係的討論主軸，民眾無法真正認知到戰爭風險、提升備戰意願，在缺乏抗敵意識的情況下，一切恐淪徒勞。
●作者：黎榮章／ Quickseek輿情大數據創辦人
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