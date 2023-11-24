特企／直播電商玩法再升級！開店平台SHOPLINE助攻品牌

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根據SHOPLINE 內部數據顯示，2023 年上半年有開直播的品牌數量年增率高達 61%，同時今年雙 11 直播導購的業績更是前一年的 2 倍。SHOPLINE 台灣總經理葉力維表示：「此次 YouTube Shopping 功能推出，勢必為直播購物創造更多可能性，我們十分看好店家發展多元的行銷玩法，SHOPLINE 也將挹注更多資源，協助店家解決技術端和直播前中後期可能遇到的痛點。」
SHOPLINE 日前也邀請到 9 間知名創作者和品牌店家參加 YouTube 於台灣首次舉辦的「11.11 購物節，YouTube 陪你買！ 」，包含丁特 Dinter、千千進食中、好味小姐、理科太太、營火部落、營養健身葛格 Peeta、EXSHOP 極限專賣、hahababy、P. LEAGUE+ 等知名創作者頻道，皆透過 YouTube Shopping 直播導購帶動雙 11 營收成長。
理科太太首次嘗試 YouTube 直播，分享創立營養保健品牌《好好生醫》的背後故事傳遞品牌價值，開播新客佔比近 8 成；機車周邊 3C 品牌《極限專賣 EXSHOP》，搭配直播限定價增加顧客下單機會，單場直播突破百萬業績，更佔三日內總業績的 3 成以上；Peeta 葛格的健身補給品牌《STEP V》則於直播期間則搭配抽獎、遊戲 PK、趣味扮裝等多元互動喬段提升黏著度，第一次直播賣貨即創下雙 11 業績大幅成長 125% 的亮眼成績！