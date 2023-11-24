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特企／直播電商玩法再升級！開店平台SHOPLINE助攻品牌

▲開店平台 SHOPLINE 導入 YouTube Shopping 功能，提供 API 技術串接與業界最豐富輔導資源，助攻品牌雙 11 業績彈跳 10 倍。（圖／品牌提供）
▲開店平台 SHOPLINE 導入 YouTube Shopping 功能，提供 API 技術串接與業界最豐富輔導資源，助攻品牌雙 11 業績彈跳 10 倍。（圖／品牌提供）

本報訊

國際影音平台 YouTube 近期宣布陸續在台灣開放 YouTube Shopping 功能，消費者在觀看直播同時可直接點擊產品下單，為了協助店家掌握直播購物商機，全球智慧開店平台 SHOPLINE宣布與 YouTube 共同推動輔導計畫，預計於 2024 年上半年協助 100 間創作者和品牌店家導入 YouTube Shopping 功能，讓店家能透過更多元的影音形式將流量變現，拓展電商銷售渠道。

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SHOPLINE 自今年下半年陸續鼓勵並輔導店家串接 YouTube Shopping，為協助店家節省時間和人力成本，SHOPLINE 開放 API 串接將流程化繁為簡，在技術方面也有專業顧問團隊協助店家即時解決，提供直播測試、腳本規劃、選品及備貨建議、直播技巧課程等多面向資源，是業界提供最完整、最豐富輔導資源的開店平台。此次 YouTube 在台灣首次發起「11.11 購物節，YouTube 陪你買！」，參與直播活動的頻道光是 SHOPLINE 店家即佔 7 成，SHOPLINE 店家更創下亮眼成績，雙 11 期間累積破 21 萬人次觀看 YouTube 直播，為品牌帶來超過 2 千萬的業績，使整體業績表現較平日暴增 10 倍以上。

根據SHOPLINE 內部數據顯示，2023 年上半年有開直播的品牌數量年增率高達 61%，同時今年雙 11 直播導購的業績更是前一年的 2 倍。SHOPLINE 台灣總經理葉力維表示：「此次 YouTube Shopping 功能推出，勢必為直播購物創造更多可能性，我們十分看好店家發展多元的行銷玩法，SHOPLINE 也將挹注更多資源，協助店家解決技術端和直播前中後期可能遇到的痛點。」

SHOPLINE 日前也邀請到 9 間知名創作者和品牌店家參加 YouTube 於台灣首次舉辦的「11.11 購物節，YouTube 陪你買！ 」，包含丁特 Dinter、千千進食中、好味小姐、理科太太、營火部落、營養健身葛格 Peeta、EXSHOP 極限專賣、hahababy、P. LEAGUE+ 等知名創作者頻道，皆透過 YouTube Shopping 直播導購帶動雙 11 營收成長。

理科太太首次嘗試 YouTube 直播，分享創立營養保健品牌《好好生醫》的背後故事傳遞品牌價值，開播新客佔比近 8 成；機車周邊 3C 品牌《極限專賣 EXSHOP》，搭配直播限定價增加顧客下單機會，單場直播突破百萬業績，更佔三日內總業績的 3 成以上；Peeta 葛格的健身補給品牌《STEP V》則於直播期間則搭配抽獎、遊戲 PK、趣味扮裝等多元互動喬段提升黏著度，第一次直播賣貨即創下雙 11 業績大幅成長 125% 的亮眼成績！

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