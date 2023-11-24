就是不支持侯友宜！南投挺郭派議長何勝豐：我這一票投賴清德

我是廣告 請繼續往下閱讀
何勝豐和彰化縣議長謝典林同被視為「挺郭派」議長，也先後退出國民黨，先前南投副議長潘一全還在臉書形容侯友宜是「無情關公」。何勝豐上周受訪時說，當初侯友宜對國民黨太無情，他決定不支持，5月17日退出國民黨，郭台銘隔天就請他幫忙，自己也為南投女婿衝出5.3萬份的連署書。得知郭台銘發出退選聲明，何勝豐表示郭台銘既已不參選，他可卸下心中重擔，自己退黨後已沒什麼能量，但也不會被摸頭改支持侯友宜或柯文哲。
對於是否支持賴清德，何勝豐表示，上星期他是說如果去投票，這一票應該會投賴清德，他沒有能耐支持賴清德，賴清德也不會讓他支持，更不差他這一票。但也不排除最後不去投票，並說自己不要再多說話，「講也沒用，這樣就輕鬆了」。雖不挺侯友宜，但國民黨立委馬文君、新人游顥登記參選時，何勝豐皆與南投縣長許淑華雙雙到場，表達對馬文君、游顥的支持。
何勝豐並非地方偏藍政壇人士分裂投票首例，4年前的總統大選，當時的雲林縣北港朝天宮董事長、北港鎮民代表會主席蔡咏鍀，就公開表示立委挺國民黨張嘉郡、總統選舉要支持蔡英文。蔡咏鍀目前是雲林縣副議長，5月曾出現在郭台銘造勢大會，和何勝豐、謝典林一起亮相，但他的胞姊中華陽光推展關懷協會理事長蔡春綢，名列民眾黨不分區立委第11名，地方盛傳郭台銘不選後，蔡咏鍀這次總統選舉將改挺柯文哲。
更多「2024大選」相關新聞。