藍白合慘變分手擂台！他對侯友宜改觀了　一招拆穿柯文哲公開透明

就是不支持侯友宜！南投挺郭派議長何勝豐：我這一票投賴清德

▲何勝豐為南投女婿郭台銘衝出5.3萬份的連署書。（圖／翻攝郭台銘臉書，2023.11.23）
▲何勝豐為南投女婿郭台銘衝出5.3萬份的連署書。（圖／翻攝郭台銘臉書，2023.11.23）

記者顏幸如／南投報導

5月17日國民黨徵召新北市長侯友宜參選總統當天，南投縣議會議長何勝豐宣佈退出國民黨，之後力挺郭台銘參選總統。郭台銘今發出退選聲明後，何勝豐表示不會被摸頭改挺侯友宜或柯文哲，且自己已沒有什麼影響力，輕鬆當選民就好，既然上週說過這一票會給賴清德，若去投票就會投賴，但也可能不投票。

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▲何勝豐昨天才和許淑華陪馬文君辦理立委選舉登記。（圖／馬文君服務處提供，2023.11.23）
▲何勝豐昨天才和許淑華陪馬文君辦理立委選舉登記。（圖／馬文君服務處提供，2023.11.23）
透過90多萬份連署書取得獨立參選總統資格的鴻海創辦人郭台銘，今（24）日下午發布聲明退出總統選舉。何勝豐上周提及郭台銘若不選，他這一票可能改投賴清德，立即被媒體追問是否仍將支持賴清德。

何勝豐和彰化縣議長謝典林同被視為「挺郭派」議長，也先後退出國民黨，先前南投副議長潘一全還在臉書形容侯友宜是「無情關公」。何勝豐上周受訪時說，當初侯友宜對國民黨太無情，他決定不支持，5月17日退出國民黨，郭台銘隔天就請他幫忙，自己也為南投女婿衝出5.3萬份的連署書。得知郭台銘發出退選聲明，何勝豐表示郭台銘既已不參選，他可卸下心中重擔，自己退黨後已沒什麼能量，但也不會被摸頭改支持侯友宜或柯文哲。

▲何勝豐力挺國民黨新人游顥參選。（圖／游顥競辦提供，2023.11.23）
▲何勝豐力挺國民黨新人游顥參選。（圖／游顥競辦提供，2023.11.23）
對於是否支持賴清德，何勝豐表示，上星期他是說如果去投票，這一票應該會投賴清德，他沒有能耐支持賴清德，賴清德也不會讓他支持，更不差他這一票。但也不排除最後不去投票，並說自己不要再多說話，「講也沒用，這樣就輕鬆了」。雖不挺侯友宜，但國民黨立委馬文君、新人游顥登記參選時，何勝豐皆與南投縣長許淑華雙雙到場，表達對馬文君、游顥的支持。

▲蔡咏鍀（左一）5月曾出現和何勝豐、謝典林在郭台銘造勢大會一起亮相。（圖／翻攝郭台銘臉書，2023.11.23）
▲蔡咏鍀（左一）5月曾出現和何勝豐、謝典林在郭台銘造勢大會一起亮相。（圖／翻攝郭台銘臉書，2023.11.23）
何勝豐並非地方偏藍政壇人士分裂投票首例，4年前的總統大選，當時的雲林縣北港朝天宮董事長、北港鎮民代表會主席蔡咏鍀，就公開表示立委挺國民黨張嘉郡、總統選舉要支持蔡英文。蔡咏鍀目前是雲林縣副議長，5月曾出現在郭台銘造勢大會，和何勝豐、謝典林一起亮相，但他的胞姊中華陽光推展關懷協會理事長蔡春綢，名列民眾黨不分區立委第11名，地方盛傳郭台銘不選後，蔡咏鍀這次總統選舉將改挺柯文哲。

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