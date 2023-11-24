清原推湯圓季自由配　再抽30位極緻滿福湯圓獨享券

清原在FB官方粉絲專頁推抽獎活動，時間從2023年12月4日(一)到2024年1月2日(二)，只要在粉絲專頁按讚，公開分享活動貼文，並在貼文底下留言#極緻滿福湯圓和標記兩位好友，就能參加抽獎活動，清原將抽出30位可獲得極緻滿福湯圓獨享券。
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接下來適逢冬至來臨，台灣人愛吃湯圓象徵長了一歲，清原的五福湯圓，遵循傳統做法、特殊研磨技術加上五色寓意，各自代表五福中的財富、健康、希望、活力跟勇氣，吃下一整碗等於所有好運都會來。
今年加碼推出大湯圓有兩種口味，用紫糯米芝麻湯圓及白糯花生湯圓，每顆表皮滑嫩，內餡飽滿，是最受歡迎的大湯圓；無論是大小湯圓，每一碗都搭上固定配料有紅豆跟珍珠，另外湯底的部分還能自由混搭，一共四款，最受歡迎的甜湯，清原採濃純黑糖熬煮而成，口感甜而不膩，還有冬季賣最好紅豆湯，選用顆粒飽滿的紅豆，加上精選砂糖手作製成，也能選用燒仙草作為湯底，用的是傳統熬煮工法，製作成口味濃、純、香的仙草汁，還有鮮奶口味，售價一碗60元超划算，被網友激推今年冬天最強甜品，讓愛吃甜品的人絕對不能錯過。
去年熱銷TOP甜湯：磨米紅白湯圓、紫米紅豆湯喚兒時記憶
兒時回憶的磨米紅白湯圓，同樣遵循傳統做法、特殊研磨技術，及使用台灣純正的糯米製成，口感軟Q綿密，小湯圓也有不同寓意，紅色代表活力的象徵，白色則是財富，讓你健康又帶財，尤其在冷冷的天，到清原吃一碗熱呼呼的甜湯，瞬間暖心又暖胃。
紫米紅豆湯細選飽滿顆粒的黑色糯米，富含多種營養素，細細熬煮，燉的鬆軟綿密，適合冬天大朋友小朋友一起共同品嚐過暖冬，現在上官網參加活動，還有機會成為幸運兒，免費到清原喝甜湯。