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清原推湯圓季自由配　再抽30位極緻滿福湯圓獨享券

▲清原芋圓推「極緻滿福湯圓季自由配」4種湯底湯圓自由配，多樣選擇陪你過冬。（圖／品牌提供）
▲清原芋圓推「極緻滿福湯圓季自由配」4種湯底湯圓自由配，多樣選擇陪你過冬。（圖／品牌提供）

本報訊

近期天氣漸漸轉涼，即將進入熱甜品季節，國內甜品芋頭霸主清原這次主推湯圓季，4種湯圓任你挑選，除了去年熱賣的五福湯圓、磨米紅白湯圓之外，今年推出大湯圓獨特花生餡料以及用紫糯米製成的芝麻湯圓，能搭配甜湯、紅豆湯、燒仙草或是鮮奶等四種湯底，以自由配方式讓顧客擁有多樣選擇，另外，今年清原要再加碼送好康！

清原在FB官方粉絲專頁推抽獎活動，時間從2023年12月4日(一)到2024年1月2日(二)，只要在粉絲專頁按讚，公開分享活動貼文，並在貼文底下留言#極緻滿福湯圓和標記兩位好友，就能參加抽獎活動，清原將抽出30位可獲得極緻滿福湯圓獨享券。

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▲去年熱賣五福湯圓與磨米紅白湯圓大獲好評之外，今年加碼推出2款大湯圓「白糯花生、紫糯芝麻」咬下去滿滿餡料超滿足。（圖／品牌提供）
▲去年熱賣五福湯圓與磨米紅白湯圓大獲好評之外，今年加碼推出2款大湯圓「白糯花生、紫糯芝麻」咬下去滿滿餡料超滿足。（圖／品牌提供）
清原芋圓推4種湯圓　讓你圓圓滿滿迎新年

接下來適逢冬至來臨，台灣人愛吃湯圓象徵長了一歲，清原的五福湯圓，遵循傳統做法、特殊研磨技術加上五色寓意，各自代表五福中的財富、健康、希望、活力跟勇氣，吃下一整碗等於所有好運都會來。

今年加碼推出大湯圓有兩種口味，用紫糯米芝麻湯圓及白糯花生湯圓，每顆表皮滑嫩，內餡飽滿，是最受歡迎的大湯圓；無論是大小湯圓，每一碗都搭上固定配料有紅豆跟珍珠，另外湯底的部分還能自由混搭，一共四款，最受歡迎的甜湯，清原採濃純黑糖熬煮而成，口感甜而不膩，還有冬季賣最好紅豆湯，選用顆粒飽滿的紅豆，加上精選砂糖手作製成，也能選用燒仙草作為湯底，用的是傳統熬煮工法，製作成口味濃、純、香的仙草汁，還有鮮奶口味，售價一碗60元超划算，被網友激推今年冬天最強甜品，讓愛吃甜品的人絕對不能錯過。

▲五福湯圓中「白、綠、黃、紅、紫」，分別以糯米、抹茶、地瓜、紅麴、紫薯製成，各自代表財富、健康、希望、活力和勇氣，用五種福氣迎新年。（圖／品牌提供）
▲五福湯圓中「白、綠、黃、紅、紫」，分別以糯米、抹茶、地瓜、紅麴、紫薯製成，各自代表財富、健康、希望、活力和勇氣，用五種福氣迎新年。（圖／品牌提供）
去年熱銷TOP甜湯：磨米紅白湯圓、紫米紅豆湯喚兒時記憶

兒時回憶的磨米紅白湯圓，同樣遵循傳統做法、特殊研磨技術，及使用台灣純正的糯米製成，口感軟Q綿密，小湯圓也有不同寓意，紅色代表活力的象徵，白色則是財富，讓你健康又帶財，尤其在冷冷的天，到清原吃一碗熱呼呼的甜湯，瞬間暖心又暖胃。

紫米紅豆湯細選飽滿顆粒的黑色糯米，富含多種營養素，細細熬煮，燉的鬆軟綿密，適合冬天大朋友小朋友一起共同品嚐過暖冬，現在上官網參加活動，還有機會成為幸運兒，免費到清原喝甜湯。

▲磨米紅白湯圓以傳統工法製成，口感Q彈有嚼勁，是冷冬最佳熱甜湯。（圖／品牌提供）
▲磨米紅白湯圓以傳統工法製成，口感Q彈有嚼勁，是冷冬最佳熱甜湯。（圖／品牌提供）
▲先選擇湯圓 (紅白小湯圓、五福小湯圓) $60；綜合湯圓(花生/芝麻包餡湯圓※口味隨機)、花生湯圓(白色湯圓)、芝麻湯圓(紫色湯圓) $70(大湯圓皆為3入)；Step.2️：再選擇湯底：甜湯、鮮奶、紅豆湯、燒仙草，配料固定：紅豆、珍珠(可替換同等價位或更低價位配料)。（圖／品牌提供）
▲先選擇湯圓 (紅白小湯圓、五福小湯圓) $60；綜合湯圓(花生/芝麻包餡湯圓※口味隨機)、花生湯圓(白色湯圓)、芝麻湯圓(紫色湯圓) $70(大湯圓皆為3入)；Step.2️：再選擇湯底：甜湯、鮮奶、紅豆湯、燒仙草，配料固定：紅豆、珍珠(可替換同等價位或更低價位配料)。（圖／品牌提供）

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