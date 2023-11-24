譜寫海洋永續議題　小阿法α大未來高雄兒童美術館登場

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這次策展團隊種籽設計的創作者們橫跨了平面、美術、插畫、動畫以及食藝設計等領域，他們以細膩的手法呈現出如同童話繪本奇幻風格的展覽空間，並特別邀請到台灣首位鯨豚攝影師－金磊、台中老雕刻店－陳雕刻處，以及藝術家王荷瑄的羊毛氈作品共同展出，希望以創意童趣的策展打開α世代對於海洋永續的關注。
高美館代理館長林羿妏表示，高美館近來扣合全球環境永續議題，本館特展《人類世－凝視．消逝中的地表》呈現人類行為對於地球面貌的影響，而兒童美術館的《小阿法α大未來》則以SDGs概念，為α世代（2010～2020年出生）的學童規劃展覽，透過視覺藝術、工藝、食藝多元創意手法結合海洋生態知識，期盼激發孩子們對於海洋的想像力，進而從展覽中理解海洋環境以及生態保育的重要性。
種籽設計總經理陳献棋也說，此次展覽分為「仿生設計」、「一萬一：末日商品設計」及「未來食物」三大展區。「仿生設計」展示了海洋面臨的過度捕撈、海洋污染等議題；面對極端氣候變遷，不僅海洋生態受到威脅，人類的生存也受到了挑戰，「一萬一：末日商品設計」則呈現各種生活面向可能的需求發想，想像當末日來臨時，人類如何應對的各樣設計。
《小阿法α大未來》自即日起於高雄兒童美術館202展覽室展出至2024年10月27日，展覽空間以不同層次的海洋色調營造出海底氛圍，展間內串連高雄16座在地漁港形象、鯨豚攝影、羊毛氈海龜，開啟大小朋友對於海洋的認識與想像。
至於，走廊上的插畫作品，以每一個年紀的「小阿法」對應一個海洋生物作為擬人化的象徵，包括豆丁海馬、鬼鰏魟、飛魚、鯨鯊等，透過細膩溫暖的色調描繪海洋生態物種，邀請大朋友、小朋友一同關心海洋的現在與未來，深入探索奇幻海洋的永續發展。