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金馬60／林青霞的5件事！差點當空姐或去包水餃　回台必吃這一味

▲林青霞息影29年獲頒金馬獎終身成就獎，關於她的5件事，差點當空姐或去包水餃，回台必吃美食大公開。（圖／記者葉政勳攝影）
▲林青霞息影29年獲頒金馬獎終身成就獎，關於她的5件事，差點當空姐或去包水餃，回台必吃美食大公開。（圖／記者葉政勳攝影）

記者楊穎軒／綜合報導

「永遠的東方不敗」林青霞1994年嫁給富商邢李㷧後淡出演藝圈，專心公益及筆耕，近年在文壇成就斐然，不僅拿獎還獲頒榮譽博士，與高齡100歲諾貝爾文學獎得主楊振寧等人齊名，爬到人生另一個高峰，今（25）日金馬獎頒予69歲的她終身成就獎，林青霞親自領獎，《NOWnews今日新聞》也為讀者整理關於這位影壇奇女子的5個小故事，如差一點就去當老闆的祕書，或為愛移民到美國包水餃，而她每每返台必吃的小吃也曝光。

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▲林青霞是公認的影壇傳奇、電影巨星。（圖／NOWnews資料照）
▲林青霞年輕時有非凡的氣質，演過多部瓊瑤愛情片。（圖／林青霞微博）
▲▼金庸曾說：「青霞的美，是無人可匹敵的。」（圖／翻攝自林青霞微博、甲上娛樂提供）
▲金庸曾說：「青霞的美，是無人可匹敵的。」（圖／甲上娛樂提供）
沒當演員會做祕書、空姐或去美國包水餃

林青霞1972年大學聯考落榜，在西門町逛街遇上星探，邀她去參加電影《窗外》試鏡，就此踏入影壇，林青霞透露，當年沒考上大學，假如也沒去拍戲當演員，「最了不起會去做一個女祕書或者空中小姐，可能還做不到，人家還不見得會用我，又或者，我去美國包餃子了」，原來曾有一位男孩追她，要她放棄拍戲和學業，一起去美國包水餃，「我媽一聽嚇死了，馬上叫我跟他斷絕來往...」

▲林青霞金陵女中畢業，沒考上大學，在西門町遇上星探入行。（圖／翻攝自微博）
▲林青霞金陵女中畢業，沒考上大學，在西門町遇上星探入行。（圖／翻攝自微博）
3位擺地攤的婦人影響林青霞一生

小時候家住三重的林青霞，某天看見2、3位婦人剛擺完地攤，背著裝棉襖的大布袋走過來，一路上有說有笑，她心想：「為什麼擺地攤也可以這麼快樂？」後來出道走紅，經濟狀況變好，林青霞想過自己未來是否會迷失，下一秒，她想起那幾位擺地攤的婦女，認為只要保持平常心，不忘初衷，對一切淡然處之，便不怕事業起落，甚至回到原點。

曾胖到68公斤、不碰醫美也不化濃妝

林青霞年屆古稀，狀態依舊維持得宜，給人凍齡女神形象，其實2020年左右，她體重一度飆到68公斤，最後靠著飲食管理和運動，2個月減掉9公斤，林青霞笑說：「我真的沒有刻意保養，我不化濃妝、不碰醫美，只做基礎卸妝和保濕，還有坦然面對變老的心態，『Less is More』是我的凍齡祕訣！」此外，她不吃甜食、零嘴和消夜，調味少油、少鹽，每天至少運動1小時，也是對抗歲月的方法。

▲林青霞分享美照拜年。（圖／林青霞微博）
▲林青霞不碰醫美，非必要不化濃妝，崇尚優雅老去。（圖／翻攝自林青霞微博）
▲▼林青霞家中藏書和桌球室。（圖／林青霞微博）
▲林青霞在家中桌球室打球，平常也會做皮拉提斯、約朋友爬山或打羽毛球。（圖／翻攝自林青霞微博）
《窗外》禁演35年正合林青霞的意

《窗外》是林青霞19歲時的成名作，由於劇情講述師生戀，當時台灣處於戒嚴，社會風氣保守，加上複雜的版權問題，電影被視為禁片，直到2008年才正式上映，該片在故鄉公映前，林青霞曾說《窗外》被禁演正符合她的心意，因為當年拍完後，自己很怕被學校老師、同學和其他熟人看到吻戲，以及婚後吵架撕破衣服的戲。

▲林青霞19歲時的出道作《窗外》，台灣首映等了半世紀，她在片中大談禁忌師生戀的青澀樣，終於要曝光。（圖／金馬執委會）
▲林青霞19歲時的出道作《窗外》，台灣首映一等就是半世紀，她在片中大談禁忌師生戀。（圖／金馬執委會提供）
林青霞回台必吃美食口袋名單

林青霞籍貫是山東，本身熱愛吃麵食，每次回台灣只要有時間，必定會造訪幾家私藏老餐館，打牙祭也解鄉愁，如有50多年歷史的「北平都一處」仁愛店，必點菜色就是醬豬肉，另一家是營業一甲子、開在東門市場裡的「興記食品」，林青霞鍾愛高麗菜水餃，還有民生社區的「財神台南擔仔麵」，回香港會帶有百年歷史的台北犁記鳳梨酥，給親友當伴手禮。

▲林青霞品嚐家鄉的味道。（圖／翻攝自林青霞微博）
▲林青霞回台必吃民生社區的擔仔麵，此趟參加金馬獎也不例外。（圖／翻攝自林青霞微博）
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