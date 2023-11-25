金馬60／林青霞的5件事！差點當空姐或去包水餃　回台必吃這一味

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林青霞1972年大學聯考落榜，在西門町逛街遇上星探，邀她去參加電影《窗外》試鏡，就此踏入影壇，林青霞透露，當年沒考上大學，假如也沒去拍戲當演員，「最了不起會去做一個女祕書或者空中小姐，可能還做不到，人家還不見得會用我，又或者，我去美國包餃子了」，原來曾有一位男孩追她，要她放棄拍戲和學業，一起去美國包水餃，「我媽一聽嚇死了，馬上叫我跟他斷絕來往...」
3位擺地攤的婦人影響林青霞一生
小時候家住三重的林青霞，某天看見2、3位婦人剛擺完地攤，背著裝棉襖的大布袋走過來，一路上有說有笑，她心想：「為什麼擺地攤也可以這麼快樂？」後來出道走紅，經濟狀況變好，林青霞想過自己未來是否會迷失，下一秒，她想起那幾位擺地攤的婦女，認為只要保持平常心，不忘初衷，對一切淡然處之，便不怕事業起落，甚至回到原點。
曾胖到68公斤、不碰醫美也不化濃妝
林青霞年屆古稀，狀態依舊維持得宜，給人凍齡女神形象，其實2020年左右，她體重一度飆到68公斤，最後靠著飲食管理和運動，2個月減掉9公斤，林青霞笑說：「我真的沒有刻意保養，我不化濃妝、不碰醫美，只做基礎卸妝和保濕，還有坦然面對變老的心態，『Less is More』是我的凍齡祕訣！」此外，她不吃甜食、零嘴和消夜，調味少油、少鹽，每天至少運動1小時，也是對抗歲月的方法。
《窗外》禁演35年正合林青霞的意
《窗外》是林青霞19歲時的成名作，由於劇情講述師生戀，當時台灣處於戒嚴，社會風氣保守，加上複雜的版權問題，電影被視為禁片，直到2008年才正式上映，該片在故鄉公映前，林青霞曾說《窗外》被禁演正符合她的心意，因為當年拍完後，自己很怕被學校老師、同學和其他熟人看到吻戲，以及婚後吵架撕破衣服的戲。
林青霞回台必吃美食口袋名單
林青霞籍貫是山東，本身熱愛吃麵食，每次回台灣只要有時間，必定會造訪幾家私藏老餐館，打牙祭也解鄉愁，如有50多年歷史的「北平都一處」仁愛店，必點菜色就是醬豬肉，另一家是營業一甲子、開在東門市場裡的「興記食品」，林青霞鍾愛高麗菜水餃，還有民生社區的「財神台南擔仔麵」，回香港會帶有百年歷史的台北犁記鳳梨酥，給親友當伴手禮。
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