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總統大選扭轉私大情勢！前教育部長：有助拉平公私立大學學費

▲前教育部長吳清基今（24）日說，總統大選將扭轉私大情勢，有助拉平公私立大學學費。（圖／華岡文教基金會提供）
▲前教育部長吳清基今（24）日說，總統大選將扭轉私大情勢，有助拉平公私立大學學費。（圖／華岡文教基金會提供）

記者李琦瑋／台北報導

針對私立大學面臨少子化衝擊因應之道，中國文化大學、華岡文教金金會今（24）日主辦「從日本看台灣－私立大學未來趨勢論壇」，多位日、台學者專家為私立大學院在經營、招生及教學上提出新思維與新方向，呼籲台灣學界及政府單位正視。前教育部長吳清基表示，此次總統大選將扭轉私大情勢，民進黨、國民黨參選人皆提出學費補貼政策，私大學費將朝向與公立大學齊一，這對私校來說是好事。

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吳清基在致詞時提及，台灣高等教育校院中，公立大學佔30%，私立大學佔70%；公立科技大學專科學校佔20%，私立科技大學專科學校佔80%，可見台灣高等教育校院中，私立大學校院所扮演的教育責任和貢獻，和公立大學院校相比，並不遜色，值得大家來重視和肯定。

吳清基表示，面對明年總統大選，他積極向參選人提出呼籲，「學校雖有公私之分，人才沒有公私之別」，應拉近公私立大學的學費差距，，結果總統候選人賴清德與侯友宜，都提出拉近或拉平公私立大學學費的政策，行政院提出將補助私立大專學費1年3.5萬元，等同彌補公私立學費差距約7成（公私大差距約為5萬元），侯友宜的政見則是再加碼，分3年將補助進一步提高到5萬元。

吳清基說，這對私校來說是好事，呼籲未來能真正落實拉平公私立大學學費，解決不公平現象。

日台交流協會新聞文化部長村本千晶也呼籲日本應對少子化的私立大學改革的必要性，因為這個挑戰不僅在日本，台灣和韓國也同樣存在，期待大家根據各國和地區的情況以及高等教育行政的特點，找出解決方法。

華岡文教基金會指出，台灣近年來深受少子化衝擊，加上2022年4月立法院通過「私立高級中等以上學校退場條例」後，已有多所私大面臨生存保衛戰，甚者已黯然退場。

東吳大學講座教授徐興慶表示，私校發展普遍有複雜校產、龐大教職員去留、學生就學，以及系所存廢等議題，主管機關在推動私校退場的同時，應給予明確的輔導及方向；針對少子化如何增加私校生源，他認為，其中一個辦法為拓展國際交流，增加國際生（含陸生）的招收，因為國際生通常需要支付較高學費，這有助於緩解學要財務壓力，國際生也能增加校園多元學習，並減緩少子化衝擊。

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