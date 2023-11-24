人物／趙少康昔日「政治金童」重返政壇　組戰鬥藍展實力橫跨政媒

我是廣告 請繼續往下閱讀
趙少康過去是國民黨重點栽培的明星，他口才好、思路清晰、外表英俊，政治仕途也非常順利，他擔任兩屆台北市議員後，順利轉戰立委，1991年進入行政院長郝柏村內閣，出任環保署長，當時他才41歲。
不過，因國民黨內部路線問題，當時趙少康組成的新國民黨連線政治人物不受時任黨中央青睞，趙少康1992年憤而辭去環保署長，並以無黨籍投入立委選舉，罕見高票當選，刮起趙少康炫風。
趙少康因為不滿李登輝主政時的路線，在1993年脫離國民黨，自組「新黨」。趙少康並在1994年代表新黨出馬參選台北市長，但因為國民黨分裂，趙少康仍敗給民進黨陳水扁。
這也是趙少康這位政壇常勝軍的唯一敗戰，趙少康在1996年宣布退出政壇，之後轉戰媒體，主持政論節目，跨足電視、廣播、網路，影響力十足。
雖然離開政壇，但趙少康始終對政治無法忘情，他常常在節目中針砭時事，也漸漸成為藍軍中的意見領袖，2020年趙少康也在最後關頭，公開力挺國民黨總統參選人韓國瑜。
退出國民黨多年後，趙少康在2020年國民黨敗選的隔年申請恢復國民黨籍，並發起「戰鬥藍」，凝聚黨內有戰鬥力的年輕民代，他的號召力與實力堪比黨中央。
趙少康在時隔多年後，重回政治舞台，他的外省背景能與本土的侯友宜形成鮮明的互補，相信對於鞏固藍軍基本盤能發揮十足的效果，但要如何擴張選票，受到中間選民的支持，相信是侯趙配接下來的課題。
更多「2024大選」相關新聞。