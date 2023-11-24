獨／劉尚謙參選！備妥1900萬征戰2024　昔披藍袍從政失敗內幕曝光

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就這樣過了31年，劉尚謙遲遲都沒有參選計畫，但近幾年看著台灣政黨吵吵鬧鬧、各說各話，「一直覺得台灣都在原地踏步、不夠團結、政黨互鬥，國家不會進步和富強，我們都在這個土地上生活，應該是要團結一致對外，我們國內就在製造敵人、內部鬥爭，國家意識不統一，不用等到打仗了。」
他在去年市長選舉時，就萌生了參選的想法，他決定重回國民黨懷抱，詢問桃園區能否推薦他參選，但黨部回覆早已有內定人選，所以他才想說算了。後來，他和今年9月才成立的新政黨「復康聯盟黨」主席理念相同，加入該黨並披起新戰袍投入2024年立委選舉。他在黨中是宗教文化主任委員，沒有當頭的想法「我覺得能做事比較重要」。
選局必定是件燒錢的事，他不想透露自掏腰包多少錢，笑笑說：「沒有個3、5千萬元是無法選舉。」但他沒有賣身家參選，最大金援還是政黨會支撐，他說競選金費申報上限大概是1900萬元，總之政黨會幫他規劃，會符合法規。當然，他除了政黨幕僚，還有最佳帥哥支持者兒子劉至翰、孫沁岳，劉尚謙說：「有跟他們說我參選，我這個年紀了，想做什麼他們支持就好，他們會來幫忙掃街拜票，就依照他們的時間。」
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