亞錦賽／大巨蛋首度開箱！一文看懂中華隊完整名單、賽程與售票

冬季聯盟／冬盟25日開打！中職聯隊假日場有球迷最愛的啦啦隊應援

▲亞洲冬季聯盟將於11月25日正式開打，六隊總教練齊聚，左起高志綱、川口朋保、洪一中、関川浩一、郭李建夫、駒田德廣。（圖／中職提供）
▲亞洲冬季聯盟將於11月25日正式開打，六隊總教練齊聚，左起高志綱、川口朋保、洪一中、関川浩一、郭李建夫、駒田德廣。（圖／中職提供）

記者路皓惟/台中報導

「2023亞洲冬季棒球聯盟」今（24）日舉辦宣告記者會，這是新冠肺炎疫情後，冬盟復辦的第一年，這屆冬盟共兩個國家、6支球隊、三地開打，展開為期近一個月的比賽。本次冬盟台灣有中華職棒聯隊、台鋼雄鷹、U23中華隊，以及剛拿下二軍總冠軍的台鋼雄鷹未來的雛型都能透過冬盟讓球迷開箱，中華隊將透過冬盟與國內外好手交流，增加磨練機會，期許未來在國際比賽有好成績

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為了讓球迷朋友也能享有如例行賽的現場氛圍，中華職棒聯隊假日場比賽都能看見應援團的台式應援，對於這次睽違已久的冬盟復辦，蔡會長也呼籲大家踴躍進場，「冬盟復辦不僅能讓年輕人交流，透過冬盟舉辦也能讓不同國家有機會在這個平台上進一步相互學習，希望所有的球迷朋友進場為球員球隊加油。」

台鋼雄鷹總教練洪一中上周觀賞過亞冠賽事，在記者會上也分享心得，中職已在近幾年開放高中生選秀，冬盟比賽會成為年輕人進步的重要舞台，若台灣開始重視二軍訓練基地、加強環境，未來新秀進職棒會有一個很好的訓練地方，技術提升也能讓年輕選手的成長加快許多，未來與日韓會更有競爭力。

中華隊總教練郭李建夫曾在2015年帶領球隊在冬盟奪冠，提到這次的目標，他說年輕選手比較容易緊張，希望他們透過這次的冬季聯盟，能夠和其他選手學習技術上或心態上的層面，成績不用多想，希望他們能衝盡量衝，不要害怕失敗。

這次以總教練身分領軍，中華職棒聯隊總教練高志綱表示，冬盟最主要希望這些中職潛力選手多一些機會磨練，在賽事裡面保持贏球心態，把這邊學習到的養分帶回母隊，未來能站上一軍、站上先發，在中職舞台上發光發熱。「不同的選手有年紀有不同的溝通模式，不管以什麼身分來帶選手，最重要的是做好溝通，讓他們有明確方向，是比較直接清楚的帶領方式。」

日職白隊總教練駒田徳広表示，今年巨人隊因為有幾位主力選手缺陣一軍，因此沒辦法拿到總冠軍，希望今年透過冬季聯盟的淬鍊，明年一定可以在一軍好好發展，然後對球隊有很大的幫助。日職紅隊總教練関川浩一則說，過去參加冬盟的選手，有幾位已經在日職一軍發光發熱，今年參賽的選手也期待明年可以在一軍的舞台有好的發揮。

日本社會人隊總教練川口朋保首次來台，來台期間充分感受到台灣人的熱情，非常謝謝大家，上屆日本社會人隊雖然拿到冠軍，但這批球員以22到25歲為主，期待能和台灣的球隊以及日職的球隊交流；希望今年也能順利奪冠，不過他還是比較注重選手的養成，也期盼選手藉此和台灣選手有好的交流及切磋。

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