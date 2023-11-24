以哈戰爭露曙光　卡達：加薩暫時停火11/24展開

以色列、哈瑪斯停火初步維繫　加薩走廊暫復平靜

▲以色列和巴勒斯坦伊斯蘭主義組織哈瑪斯（Hamas）在加薩走廊為期4天的休戰今天展開，暫無關於轟炸、砲擊或火箭彈攻擊的通報。。（圖／美聯社／達志影像）
▲以色列和巴勒斯坦伊斯蘭主義組織哈瑪斯（Hamas）在加薩走廊為期4天的休戰今天展開，暫無關於轟炸、砲擊或火箭彈攻擊的通報。。（圖／美聯社／達志影像）

中央社

（中央社杜哈/加薩市24日綜合外電報導）以色列和巴勒斯坦伊斯蘭主義組織哈瑪斯（Hamas）在加薩走廊為期4天的休戰今天展開，暫無關於轟炸、砲擊或火箭彈攻擊的通報。這場摧毀加薩走廊、持續48天的戰爭首次暫停。

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路透社報導，從當地時間上午7時（台灣時間下午1時）開始的休戰，包括加薩走廊（Gaza Strip）南、北部全面停火、哈瑪斯今天稍晚將釋放13名以色列婦孺人質，以及援助物資將運入這塊被圍困的巴勒斯坦飛地。

作為交換，多名巴勒斯坦人也將從以色列監獄中獲釋。

靠近加薩市北部的路透社記者沒有聽到以色列空軍戰機在上空活動，也沒有看到巴勒斯坦發射火箭彈時、通常會在空中留下的凝結尾。

根據黎巴嫩馬雅丁電視台（Al-Mayadeen）報導，自休戰開始以來，在加薩走廊沒有聽到任何轟炸聲。

半島電視台（Al-Jazeera）報導，士兵在一起事件中開火，但沒有跡象表明這起事件造成人員傷亡。

以色列軍方沒有立即發表評論。以軍稍早呼籲巴勒斯坦人遠離加薩走廊北部，稱那裡是「危險戰區」。

加薩走廊南部外圍的兩個以色列村莊響起警報聲，警告可能有巴勒斯坦火箭彈襲來。然而，目前尚無法立即證實是否有火箭彈發射。

停火前的幾個小時戰火不斷，哈瑪斯控制的加薩走廊內官員表示，加薩市一家醫院為轟炸的目標之一。以哈雙方也表示，休戰只是暫時的。

加薩衛生部官員表示，印尼醫院（Indonesian Hospital）因持續的轟炸而搖搖欲墜，在沒有光線照明的情況下運作，院內住滿臥床的長者和過於虛弱而無法移動的兒童。半島電視台引述加薩衛生部長巴希（Mounir El Barsh）的說法報導，一名婦女傷患喪生，另有3人受傷。

卡達外交部發言人安薩里（Majed Al-Ansari）在卡達首都杜哈（Doha）表示，額外的援助將開始運入加薩走廊，包括年長婦女在內的首批人質將在下午4時（台灣時間晚間10時）獲釋。他並稱4天內將共有50名人質獲釋。

隸屬於哈瑪斯的席哈新聞社（Shehab News Agency）報導，休戰開始後，燃料卡車陸續進入拉法邊界關卡（Rafah Border Crossing）。（譯者：王嘉語/核稿：嚴思祺）1121124

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