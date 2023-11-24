郭台銘退選 路透：富士康鬆了一口氣！曾擔憂中國查稅行動升級
鴻海集團創辦人郭台銘雖已完成逾90萬份連署，但今（24）日卻宣布退選，強調「人退，志不退」並呼籲完成政權輪替，改變台灣。對於郭台銘最終決定退選，《路透社》引述匿名消息人士說法指出，富士康為此鬆了一口氣。
記者倪浩軒/綜合報導
《路透社》報導指出，中國對富士康旗下的多地企業展開稅務稽查後，郭台銘「基本上從公眾視野中消失了」，兩名消息人士告訴路透社，郭台銘退選的決定讓富士康的高階管理層鬆了口氣，在遭到中國調查後，富士康管理層已經評估了潛在應急計畫的情況，之前對於調查是否升級感到有些擔憂，擔心會進一步影響富士康在中國的業務，但隨著郭台銘退選，現在「基本上結束了」。
對於《路透社》的報導，富士康拒絕置評。中國官媒《環球時報》上月22日透露，中國稅務部門對富士康在廣東、江蘇等地的重點企業進行稅務稽查，自然資源部門則對富士康在河南、湖北等地的重點企業用地情況進行現場調查；被認為是干預台灣大選，掀起全球高度關注。而最終富士康僅依違反稅收徵收管理法，遭輕罰人民幣2萬元、約新台幣8.8萬元。
郭台銘已於2019年辭去富士康董事長一職，並於今年9月初辭去董事會成員職務，但他仍是富士康第一大股東。
對於郭台銘沒能進行到底的競選活動，《路透社》報導評論，儘管進行了大規模的廣告宣傳活動，「郭台銘的臉在台灣處處可見」，但他的民調始終遠遠落後於其他競爭對手。