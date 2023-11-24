促產業低碳轉型升級！產業園區管理局前進東台灣辦產官學研成果

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產業園區管理局台北分局分局長梁又文表示，經濟部為協助全國各產業園區，自102年起推動「一校一園區」計畫，導入大學豐沛之研發、技術及人才資源，以專責輔導方式，建構長期產官學合作平台，希望結合學校本身豐富的研發能量，拉近學生與產業的距離，並透過產業園區服務中心媒合相關資源，將產官學研組成策略夥伴，作為彼此最堅實的後盾。
梁又文說，此次宜花產業園區產官學研成果發表會活動，邀請賓志公司、大中醫療、新晶科技、根源企業、宜蘭大學、石資中心、金工中心等7個產業代表及學研專家分享實際案例，展現宜花地區產業園區數位化、智慧化、低碳化等產業創新加值成果，藉此呼應聯合國17項永續發展目標(SDGs)，建立多元夥伴關係，以協力促進產業智慧升級低碳轉型。
梁又文指出，在實際執行績效上，團隊輔導廠商申請升級轉型智慧及低碳化診斷輔導累計53案次，計1040萬元，而申請中小型製造業低碳及智慧化升級轉型個案輔導累計通過9案次，計2540萬元，並於SBIR-經濟部中小及新創企業署小型企業創新研發計畫申請5案次，計956萬元，執行成果獲得各界肯定。
梁又文並指出，輔導團隊除輔導廠商獲取產業升級之相關政府資源外，也針對該輔導產業進行診斷，提供創新加值建議，例如金工中心針對利澤園區汽車零組件產業聚落提供製造智慧化方案、石資中心針對光華園區石材加工產業提供生產低碳化方案，以及宜蘭大學針對龍德園區木材加工產業提供廢材循環再利用方案等都是成功的案例，以協助園區廠商進行企業永續化與智慧化升級轉型。