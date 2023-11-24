金馬60／坎城影帝來台灣感謝救命之恩！役所廣司：真的好謝謝你們

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台灣名導侯孝賢證實罹患失智症，役所廣司有所耳聞，對於偶像的處境他深感遺憾，「台灣導演在全世界都很知名，我希望有機會可以一起工作，而我第一個想到的是侯孝賢，我在日本看到他因為身體因素要引退，我真的覺得很可惜，我本來很期待能合作，因為他的作品備受世界愛戴，也做出很大的貢獻」。
身為專業的演員，難免會被問到「如何準備、建立角色」，役所廣司直言最怕被問到這一題，除了分享經驗，他全歸功於幕後團隊與其他演員，「如果我準備的角色是歷史上存在過的真實人物，劇組會幫我準備資料讓我過目，網路上有很多資訊，我也會找來閱讀，了解角色的生平過往，如果是故人，我會想辦法去他的墳前上香。下個階段就是定妝的時候，衣服、髮型、外表、道具等等的了解，角色是住在什麼環境？房間、家人，漸漸從外部進入，來更加了解我飾演的角色」。
役所廣司除了做好自己的功課，也稱讚美術、燈光師的輔助，「美術上有很多東西是能幫助我進入角色的，也比較方便能成為那個人的錯覺。我覺得演員沒劇本、沒台詞、沒台詞的敘述、沒對戲的演員，一個人是成就不了事情的，包含收音、燈光輔助，都是可以呈現很好畫面。然後，不管是多精彩的電影，幕後花絮總是不那麼好看，但通常電影後製都比拍電影長好幾倍，工作人員後製、混音、調色，大家都做了很多功夫，他們是救了演員的存在，讓我看戲能產生錯覺，覺得原來我表現的還不錯，可能其中有幾％是自己的努力，但其他很多都是團隊的努力」。
這次訪台，役所廣司有從身旁來過台灣的友人打聽做功課，「我常常從來台灣的朋友口中聽到台灣的東西很好吃，台灣人很親切、很開朗。昨晚我吃了台菜，很好吃，這次金馬工作人員有送我大量的伴手禮，裡面應該有很多好吃的，我要帶回日本慢慢享用」。
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