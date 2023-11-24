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金馬60／坎城影帝來台灣感謝救命之恩！役所廣司：真的好謝謝你們

▲役所廣司今年憑藉主演電影《我的完美日常》（Perfect Days）拿下本屆「坎城影展」影帝殊榮，他首度來台參加金馬獎，同時表達台灣311的救災恩情。（圖／記者陳明安攝）
▲役所廣司今年憑藉主演電影《我的完美日常》（Perfect Days）拿下本屆「坎城影展」影帝殊榮，他首度來台參加金馬獎，同時表達台灣311的救災恩情。（圖／記者陳明安攝）

記者陳雅蘭／台北報導

日本男星役所廣司今年憑藉主演電影《我的完美日常》（Perfect Days），成功拿下本屆「坎城影展」影帝殊榮，他受金馬獎之邀來台，今（24）日記者會上表示一定要藉此機會跟台灣說謝謝：「我是第一次來台灣，我之前就決定要來跟大家表達，12年前日本311大地震時，台灣給予的大力支援，我們日本都很感謝，有機會跟大家說謝謝，我真的很開心。」

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▲役所廣司金馬記者會。（圖／記者陳明安攝）
▲役所廣司第一次來台，表示要藉此機會表達12年前的救命之恩。（圖／記者陳明安攝）
役所廣司首度來台，也是第一次在金馬獎開大師課，他笑說很慶幸在開課前，不知道台下坐的都是有頭有臉的專業人士，「不然我會很緊張。」他也與本屆金馬影帝入圍者林柏宏對談2小時，役所廣司謙虛認為分享自己的經驗「很不好意思」，希望內容能給大家帶來幫助、希望與勇氣。

台灣名導侯孝賢證實罹患失智症，役所廣司有所耳聞，對於偶像的處境他深感遺憾，「台灣導演在全世界都很知名，我希望有機會可以一起工作，而我第一個想到的是侯孝賢，我在日本看到他因為身體因素要引退，我真的覺得很可惜，我本來很期待能合作，因為他的作品備受世界愛戴，也做出很大的貢獻」。

▲役所廣司來台出席金馬獎記者會。（圖／記者陳明安攝）
▲役所廣司貴為影帝，卻相當謙虛。（圖／記者陳明安攝）
身為專業的演員，難免會被問到「如何準備、建立角色」，役所廣司直言最怕被問到這一題，除了分享經驗，他全歸功於幕後團隊與其他演員，「如果我準備的角色是歷史上存在過的真實人物，劇組會幫我準備資料讓我過目，網路上有很多資訊，我也會找來閱讀，了解角色的生平過往，如果是故人，我會想辦法去他的墳前上香。下個階段就是定妝的時候，衣服、髮型、外表、道具等等的了解，角色是住在什麼環境？房間、家人，漸漸從外部進入，來更加了解我飾演的角色」。

役所廣司除了做好自己的功課，也稱讚美術、燈光師的輔助，「美術上有很多東西是能幫助我進入角色的，也比較方便能成為那個人的錯覺。我覺得演員沒劇本、沒台詞、沒台詞的敘述、沒對戲的演員，一個人是成就不了事情的，包含收音、燈光輔助，都是可以呈現很好畫面。然後，不管是多精彩的電影，幕後花絮總是不那麼好看，但通常電影後製都比拍電影長好幾倍，工作人員後製、混音、調色，大家都做了很多功夫，他們是救了演員的存在，讓我看戲能產生錯覺，覺得原來我表現的還不錯，可能其中有幾％是自己的努力，但其他很多都是團隊的努力」。

這次訪台，役所廣司有從身旁來過台灣的友人打聽做功課，「我常常從來台灣的朋友口中聽到台灣的東西很好吃，台灣人很親切、很開朗。昨晚我吃了台菜，很好吃，這次金馬工作人員有送我大量的伴手禮，裡面應該有很多好吃的，我要帶回日本慢慢享用」。

▲役所廣司金馬記者會。（圖／記者陳明安攝）
▲▼役所廣司會出席25日的金馬獎頒獎典禮。（圖／記者陳明安攝）
▲役所廣司來台出席金馬獎記者會。（圖／記者陳明安攝）
 
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