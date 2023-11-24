投入人才發展行列！勞動部人才資源中心辦人才永續生態圈成果

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勞動力發展署副署長賴家仁表示，近年來，由於少子化與高齡化，導致勞動力短缺，使得人才在勞動市場上相當搶手，很高興看到今日許多企業到場一起關注人才發展的議題，以及高屏澎東分署人才資源發展中心這些年協助企業的成果，許多企業反映現在的年輕世代對工作價值觀有不同的解讀，因此企業在人才的培育上，也需要不斷的更新。
現場與會產官學各界齊聚，與高屏澎東分署人才資源發展中心探討為在職勞工及企業打造友善職場環境，並促進人才發展，一起為人才永續發展串起資源，注入更多的能量。
在專題分享上，若水國際執行長陳潔如點出創新的核心是思維的改變，科技是關鍵的輔助工具，在面對少子化與高齡化帶來的人才供需失衡，企業須意識到各世代對工作意義的不同想法，呼籲大家改變傳統用人思維，善用科技發掘並賦能多元人才，將影響力從個體擴及團體甚至社會，進而達到人才的永續發展。
人才資源發展中心在人才永續生態圈服務成果展現場，展示10家標竿企業的成功經驗與6位優秀人才的職涯故事，以動態專題講座，搭配靜態成果展示，呈現人才發展的服務成果及倡議相關政策。
勞動力發展署高屏澎東分署分署長郭耿華指出，在全球產業的變化與企業轉型的趨勢下，人才發展成為支撐企業持續茁壯並前進的關鍵，該分署透過人才資源發展中心協助企業優化人才制度，使在職勞工有越來越友善的職場環境，6年來於高屏地區已推廣服務超過8200家企業及52000位勞工，希望未來持續引領企業與勞工，在充滿變數的競爭環境中脫穎而出，一起成就更好的自己。