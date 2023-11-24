曾說政府不能被財團控制 民進黨批柯文哲不演了「大玩金權政治」
國民黨總統參選人侯友宜、民眾黨總統參選人柯文哲今（24）日各自完成登記參選，對此，民進黨發言人張志豪表示，藍白不合後，侯友宜轉身找「戰鬥藍」趙少康當副手，意在抓緊深藍，同時向紅統靠攏，毫不掩飾的成為紅色力量代表；至於柯文哲找新光公主吳欣盈擔任副手，選擇向財團靠攏，毫不避諱大玩金權政治，打臉柯主席自己高舉的「新政治」，醜陋又矛盾，白色力量淪為白色燙金力量，可見藍白各懷鬼胎、各自算計。
記者陳佩君／台北報導
對於藍白陣營副手，張志豪表示，趙少康的紅統言行，大扯台灣後腿，已經成為侯友宜的兩岸政策，「戰鬥藍馬文君、江啟臣等6位立委近兩年就擋了上百億國防預算，馬文君更涉潛艦洩密案遭高檢署偵辦中，戰鬥藍無疑是最大的洩密賣國集團」。
至於柯吳配，張志豪指出，柯文哲在台北市長任內，曾被媒體揭露多次私會財團，現在直接不演了，直接攜手財團搭配，嘴喊新政治，實質「金政治」，實在諷刺。
張志豪舉例，2022年柯文哲在台北市知名飯店，宴請中國企業高層10多人聚餐，這些行程沒有公開，柯文哲一面要求局處首長公開透明，一面與財團私相授受；柯文哲也曾說「這個國家最大悲哀就是財團太囂張，政府不能被財團給控制」，如今柯文哲的副手吳欣盈就是「財團金權」的代表，象徵有錢就能得到權力與官位，更縱容財團干政，柯文哲說的新政治就是「一手權，一手錢」？