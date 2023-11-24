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2024總統大選3組人馬到位！下周侯柯賴將與工商界共論經濟藍圖

▲2024總統大選登記於今（24）日截止，賴清德、侯友宜、柯文哲三腳督逐大位的局勢已定，9組工商團體將於下周邀請3組候選人共論台灣未來經濟發展藍圖。（圖／翻攝維基百科）
▲2024總統大選登記於今（24）日截止，賴清德、侯友宜、柯文哲三腳督逐大位的局勢已定，9組工商團體將於下周邀請3組候選人共論台灣未來經濟發展藍圖。（圖／翻攝維基百科）

記者鄭妤安／台北報導

2024總統大選登記於今（24）日截止，賴清德、侯友宜、柯文哲三腳督逐大位的局勢已定，9組工商團體將於下周邀請3組候選人共論台灣未來經濟發展藍圖， 並設計台灣產業發展策略、能源及減碳、兩岸關係、國際經貿，以及人力資源等5大共同題，請3位候選人答覆。 

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結束昨日在君悅飯店上演分手擂台的戲碼，「藍白合」正是破局，民眾黨總統參選人柯文哲、國民黨總統參選人侯友宜今日各自率副手登記參選，2024總統大選3組人馬正式到位。

國內工商界將於下週共同舉辦「2023台灣經濟發展論壇—與國家未來領導人對談」活動，邀請朝野三黨總統候選人，針對產業發展、能源、環保、勞動力、賦稅、國際及兩岸經貿、長照及社會保險等攸關台灣未來經濟發展之議題與工商界對話，讓工商界認識各組候選人未來經濟發展願景與布局，同時讓候選人瞭解工商界的關切與心聲。

論壇分為11月27日、29日、30日三個場次在台北國際會議中心舉行，分別由全國工業總會理事長苗豐強、工商協進會理事長吳東亮以及全國商業總會理事長許舒博主持，分別邀請侯友宜、柯文哲，以及民進黨總統候選人賴清德與會發表未來經濟施政方針，並與工商界代表進行座談。

為掌握工商界共同關切的議題，主辦單位事先進行調查，整體而言，工商界最關心勞動力議題，其次為兩岸關係、能源政策、國際經貿、減碳政策，以及改善投資環境等產業發展議題。為此，論壇中設計台灣產業發展策略、能源及減碳、兩岸關係、國際經貿，以及人力資源等5大共同題，將請3位候選人答覆。 

此次活動由9組工商團體共同舉辦，包括工總、商總、工商協進會、台灣區電機電子工業同業公會、中華民國全國中小企業總會、中華民國工業協進會、中華民國三三企業交流會、中華民國工業區廠商聯合總會，以及台灣工商企業聯合會。

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