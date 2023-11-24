共創產業技術價值！中鋼公司推動液壓系統國產化及智能創新

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王錫欽說，液壓系統泛指運用流體力學原理，來增大機械力量的設備及工具，以重型設備為例，係使用泵浦將液壓油介質傳送予液壓缸產生動力，再透過各種控制閥件達到推動設備運作，或是精密操作機具之目的。
王錫欽並說，現代化的一貫作業鋼鐵製程涵蓋高度自動化的大型機具設備，藉由液壓系統的輔助下，原料碼頭的大型卸料機，可將散裝船艙內的礦砂運送至原料輸送帶，熱軋工場的軋延設備能將厚度約250mm的扁鋼胚軋至薄度1.2mm的熱軋鋼捲。
整體來說，液壓系統對於鋼廠高效率生產高品質鋼材，扮演著至關重要的關鍵角色，另外，中鋼今年成立數位轉型推動小組，在營運、生產及設備等3大領域規劃智能化系統，陸續導入AI智慧製造及開發成功案例，液壓系統智慧化方面則結合專家心法及廣義迴歸類神經網路等AI技術，完成智能監診技術開發，對於常見的液壓系統故障情形，以自行建立的智能模組提高預警有效性，使生產製程設備穩定運轉。
王錫欽指出，中鋼秉持與國內產業共生共榮的理念，為活絡台灣液壓產業發展，成立全台首座液壓伺服磨潤技術中心，開展機具設備精密閥件檢修、磨潤檢測及液壓系統教育訓練等三大業務範疇，該中心建置12座專用液壓訓練機台，申請獲得8項技術專利，以結合理論與實務的方式，落實技術傳承及培訓專業人員。
另外，液壓技術中心設置伺服試驗室，能測試、校正各液壓設備廠牌型號的精密閥件，亦可進行閥件局部精修，協助廠內大幅提高修測效率，進一步省下原廠修測費用，服務對象更涵蓋中鋼集團海內外子公司、下游客戶及國內業者，期盼與國內液壓產業供應鏈深化合作，培育專業人才，實踐中鋼「價值共創」的願景。