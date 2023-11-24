冬季聯盟／昔日阪神投捕搭檔相見歡 曝郭李建夫私下愛喝茶
亞洲冬季聯盟將於25日點燃戰火，比賽前一天在台中洲際棒球場舉行開賽記者會，中華隊總教練郭李建夫與日職紅隊總教練関川浩一意外相認，兩人過去為阪神虎的投捕搭檔，相隔多年再次碰面，昔日往事湧上心頭，関川浩一讚郭李指叉球真的很威，還爆料他私下常請隊友喝茶。
記者路皓惟/台中報導
兩位曾是阪神虎隊的投捕搭檔，一起經歷無數賽事，郭李建夫表示：「早上拍團體照的時候，就覺得他很面熟，但當下不太敢去相認，後來看到名牌就確定是他，所以就主動跟他打招呼。」
關川浩一表示，聽到郭李建夫的聲音時，過去的回憶全部湧上來，「可以再見面很開心。」他也提到郭李在在日本很愛喝茶，也很常請隊友們喝茶，「他有一套專門的茶具組，而且他喝茶還有一套順序，很講究。」
不僅如此，關川浩一也回想過去接捕郭李建夫的感覺，「他球速很快，指叉球很犀利，滑球也很有威脅性，能夠三振打者，那種想要三振對手的決心，重點是他的打擊還很厲害！」關川接著讚郭李的日文很好，說話跟一般日本人幾乎沒有差異，也稱讚他的個性很好。
郭李建夫表示：「在日本當捕手很辛苦，不只要牢記每一位投手的球路，尤其我們的武器是指叉球，大概都要投到挖地瓜給他們接，他們在場上的應對能力，還有指揮全場的功力，要在日本當捕手真的很厲害。」