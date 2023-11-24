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高球／洪健堯帶傷上陣仍保住領先　最終回合爭冠、加碼拚獎金王

▲洪健堯以三回合總成績199桿(-11)持續領先(圖／TPGA提供)
▲洪健堯以三回合總成績199桿(-11)持續領先(圖／TPGA提供)

記者廖聿偉/綜合報導

2023肇喜登峰巡迴賽第七站封關站─苙億公開賽今天（24日）在台中球場的第三回合，天氣雖然仍陽光普照，不過風勢比昨天大，尋求衛冕的亞巡好手洪健堯帶傷仍揮出低於標準桿兩桿的68桿，以三回合總桿低於標準桿11桿的199桿，繼續保持單獨領先。

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劉永華打67桿，張哲瑜交卡69桿，兩人以三回合低於標準桿8桿的202桿，落後三桿暫並居第二。明天三人在最後一組領先組出發。

明天進行最後一回合決賽，爭取冠軍獎杯與獎金60萬元；另外比賽名次也將決定今年肇喜登峰巡迴賽獎金王誰屬；若洪健堯衛冕成功，將同時拿下獎金王頭銜。這場比賽總獎金台幣315萬元，冠軍可獲獎金60萬元，亞軍30萬元，第三名16萬元。

這場比賽是今年肇喜登峰巡迴賽七站中的最後一站封關站，參賽選手除了爭奪此場冠軍獎盃與冠軍獎金以外，也是角逐今年肇喜登峰巡迴賽獎金王的最後機會。

目前肇喜登峰巡迴賽獎金排名暫居第1的是劉永華丶第2名蔡凱任，第3洪健堯，廖煥鈞暫居第4，謝繼賢第5丶詹世昌第6丶張緯綸第7丶第8葉昱辰丶劉嚴鴻第9丶第10呂偉智。

洪健堯打出三鳥一柏忌，他表示，有傷在身，身體的揮桿流暢度不順，加上風大，雖然不是很滿意今天整體的表現，但在果嶺的切球與推桿的救球還是不錯，結果OK。他在第5洞50碼外切球上果嶺，距洞24呎，一推進洞救帕，第10洞切球上果嶺過旗洞30呎，一推進洞抓鳥，是今日代表作。

他說：「台中球場在冬季一定會有風，但是前兩天運氣不錯，沒有什麼風，自己舊傷復發，只能當作練習賽揮桿，今天球場恢復正常，風勢增大，挑戰性也提高，還好揮桿感覺還不錯，明天還是會盡力而為！」

他也提及，本周是征戰亞巡賽好幾個月以來，首次返台參賽，因為這場比賽是好朋友贊助舉辦的比賽，曾經允諾只要時間許可，一定會參賽，所以即使上周舊傷復發，仍會來參賽；雖然目前亞巡獎金排名在安全名單內，明年保卡OK，不過這場比賽結束後，尚餘兩場亞巡賽，包括下周的台玻台豐公開賽，希望能順利完賽，打出佳績，並讓自己的亞巡賽排名再進步一些。

目前在肇喜登峰巡迴賽總獎金暫居第一的劉永華今天三鳥無柏忌，他指出開球比昨天更好一些，鐵桿與推桿也算準，諸桿平均發揮，有12個洞成功打上果嶺，全場27推。

他在最後一洞四桿洞的第18洞第二桿因風勢影響，三桿才切上果嶺，距洞18呎，一推保帕，是今天最佳一洞。

他表示，明天的策略是接桿盡量把球放在自己擅長的距旗洞50碼外距離處，多抓些小鳥，希望能超越洪健堯，拿下冠軍。

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