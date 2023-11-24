吸引遊客拚經濟 中國12月起開放法德義等6國公民免簽入境
中國外交部今（24）日宣布，從12月1日開始，中國將允許法國、德國、義大利、荷蘭、西班牙、馬來西亞等6國持普通護照的公民，免簽入境中國進行旅遊或商務活動，最長可待15天，試辦期間至明年11月30日為止。
記者倪浩軒/綜合報導
中國外交部發言人毛寧表示，這是為了便利中外人員往來高品質發展和高水平對外開放，中方決定試行擴大單方面免簽國家範圍。六個受惠國家分別是法國、德國、義大利、荷蘭、西班牙、馬來西亞，於2023年12月1日至2024年11月30日期間，上述國家持普通護照公民，來中國經商、旅遊觀光、探親訪友，只要不超過15天，可免簽入境。
《路透社》報導指出，中國在疫情期間採取嚴格的邊境控管，基本上對外界關閉了邊境。近幾個月來，中國一直在採取措施試圖重振旅遊業，包括恢復國際航線、過境免簽政策擴大到54個國家、還有這次的單方面對6國開放免簽等等。
北京尋求在世界重建中國的形象，德國駐中國大使弗洛（Patricia Flor）稱讚此舉將為赴中的德國公民提供前所未有的便利，正在中國進行訪問的法國外交部長科隆納（Catherine Colonna）也在個人的X（前為推特）發文表示，「就在我與中國外長王毅會晤之際，聽到了這項超棒的好消息」。