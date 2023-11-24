陳天仁談婚變低潮「怕周孝安沒面子」 認周曉涵被牽扯很無辜
「象迷娘」陳天仁4月與男星周孝安離婚，今（24）日出席東森新戲《生命捕手》記者會，陳天仁到6月為止仍陷婚變低潮，「我生過小孩比較沒自信，會沒有安全感，怕新的人對我不認真，剛離婚時很多追求者，可是都是爛桃花，我不想短時間內賭個機會讓自己受傷。」至於婚變原因，陳天仁自認曾經有疑慮，擔心男主內、女主外的生活讓周孝安面子掛不住，工作的時候壓力過大。
記者羅凌筠／台北報導
陳天仁去年5月到11月拍攝《生命捕手》，周孝安常常在家照顧家人，陳天仁坦言：「我怕男生覺得『怎麼是我在家，應該是我去演戲』，我不想讓他有面子掛不住的感覺，心理壓力就比較大。」去年11月殺青後，陳天仁「心裡有底」，雖然沒有誰先提離婚，但是從夫妻溝通的言語裡，發現共識都是往分開的方向走，最後選擇用和平、有智慧的方式解決問題。
有一說指周孝安拍《加油喜事》與女主角周曉涵過從甚密，陳天仁說：「這件事情跟她沒關係，她被牽扯進來很無辜，我滿不好意思的。我們演過姊妹，一直以來相處都像姊妹，她很關心我，在朋友聚會遇到也會抱抱我。」
如今與周孝安的互動，都是為家人的事情溝通居多，兩人養育家人費用各半，前夫給錢「很準時」，下一任還會想找圈內人嗎？陳天仁說：「不會特別排斥，有時候圈內人不一定是壞事，因為全民皆狗仔，他就會比較自律。」
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