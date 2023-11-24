于美人被「選舉之神」小笠原訪談！君子協議曝 對比藍白合太諷刺
長期關注台灣選情的日本學者小笠原欣幸，過去曾數度精準預測台灣選舉的結果，而被封上「選舉之神」的名號。日前小笠原欣幸也飛來台灣，找了部分候選人進行訪談，台北市中正萬華區立委候選人于美人也被邀約，雙方今（24）日進行深度對談，更立下「君子協議」，對比昨（23）日鬧翻天而破局的藍白合，也顯得有些諷刺。
記者潘毅／綜合報導
中正萬華區立委候選人于美人在臉書上發文提到，日本學者小笠原欣幸老師十天前邀約訪談，讓她喜出望外，而雙方也在今（24）日正式見面。于美人坦言，自己就像一位用功的學生，帶了一份第五選區民調分析以及自己的政見，抱持著「帶作業請老師批改」的心情赴約。
小笠原欣幸老師的國台語相當流利，因此雙方見面後相談甚歡，而2024年台灣的大選，小笠原也透露，自己對獨立參選人與台北市第五選區的選情格外感興趣，因此先前已經找了台南第六選區立委獨立參選人陳永和訪問。不過于美人也表示，因為自己與小笠原老師兩人立下了「君子協定」，雙方都不會對外公佈我們對話的細節與結論，因此兩人談話細節沒有多加透露。
而這個「君子協定」，也讓昨（23）日藍白合破局的「君悅會」內容顯得相當諷刺，因為在會中，侯友宜公布柯文哲傳來「郭台銘需要一個理由退選」的簡訊，後續還有郭台銘辦公室發言人黃士修與國民黨主席朱立倫因5月份國民黨的民調資料產生爭執，最終直接導致藍白合破局的結果。
拋開嚴肅的選舉情勢議題後，于美人也透露：「（小笠原）老師愛吃甜食，吃了4塊草莓鬆餅」，而且雙方還有交換禮物，于美人送上萬華老店「二和珍」的餅，而小笠原老師則幽默地回送「酸痛貼布」，這對忙於跑行程的候選人而言相當實用，也讓于美人大讚「有沒有很可愛」。