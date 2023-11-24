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青龍紅毯／《異能》趙寅成竟入圍男配　還當開車門小弟接待準影后

▲《神鬼海底撈》朴正民（左起）、高旻示、廉晶雅、趙寅成一起踏上《第44屆青龍電影獎》紅毯。（圖／KBS Entertain YouTube）
▲《神鬼海底撈》朴正民（左起）、高旻示、廉晶雅、趙寅成一起踏上《第44屆青龍電影獎》紅毯。（圖／KBS Entertain YouTube）

記者陳雅蘭／綜合報導

南韓影壇盛典《第44屆青龍電影獎》今（24）日晚間登場，《神鬼海底撈》入圍多項，以該作獲提名「最佳男配角」的朴正民、憑《Moving異能》再爆紅的趙寅成，2人在星光大道上化身「開車門小弟」，幫以此片獲得提名「最佳女主角」廉晶雅、「最佳女新人」高旻示開門，暖男行為驚豔紅毯主持人。

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▲《神鬼海底撈》趙寅成、朴正民（上）入圍本屆「最佳男配角」，在紅毯上化身貼心的「開車門小弟」，幫廉晶雅、高旻示開門。（圖／KBS Entertain YouTube）
▲《神鬼海底撈》趙寅成、朴正民（上）入圍本屆「最佳男配角」，在紅毯上化身貼心的「開車門小弟」，幫廉晶雅、高旻示開門。（圖／KBS Entertain YouTube）
《神鬼海底撈》拿下本屆青龍獎許多提名，包含「最佳電影」、「最佳導演」、「最佳女主角」、「最佳男配角」、「最佳女新人」、「最佳劇本」、「音樂獎」、「美術獎」、「剪輯獎」、「技術獎」等；值得關注的是，貴為一線演員的朴正民、趙寅成，這次卻是搶男二，還是以同一部作品《神鬼海底撈》入圍爭獎盃，精彩可期。

星光大道上，朴正民率先下車，幫入圍「最佳女新人」的同劇夥伴高旻示開門，後一輛車緊跟在後，趙寅成也化身「開車門小弟」幫入圍「最佳女主角」廉晶雅開門；4人隨後一起步上紅毯，對於粉絲、媒體的拍照要求來者不拒，愛心比YA樣樣來，十分親民。

趙寅成暖男行為不只一樁，在紅毯採訪區受訪時，他主動讓位請主持人貼近獲得「最佳女主角」提名的廉晶雅發問，嚇得廉晶雅趕緊作勢把趙寅成拉回主位，逗趣畫面也全程被拍下LIVE播放。

▲趙寅成（左起）、廉晶雅、高旻示、朴正民一起走紅毯。（圖／KBS Entertain YouTube）
▲趙寅成（左起）、廉晶雅、高旻示、朴正民一起走紅毯。（圖／KBS Entertain YouTube）
▲趙寅成（右）主動讓位給主持人，相當暖男。（圖／KBS Entertain YouTube）
▲趙寅成（右）主動讓位給主持人，相當暖男。（圖／KBS Entertain YouTube）
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