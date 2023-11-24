預算700萬只能買蛋白區！「淡水vs基隆」住哪更好 眾答案一面倒
台灣目前房價仍處於高水位區，對於多數人而言想要買房置產，都只能轉往蛋白甚至是蛋殼區發展。近期就有民眾表示，目前預算大約是7百萬，想要在「淡水or基隆」置產買房，也希望前輩給出建議「住哪更好？」而貼文發出後，多數答案也一面倒認為淡水勝出，並說出方面的原因。
記者潘毅／綜合報導
一位民眾在房產社團《買房知識家 A你的Q》上發文求助，表示自己目前工作地點在忠孝新生站，目前住在三重老公寓，3房2衛每月房租為25000元。這也讓他開始萌生了買房的念頭，而仔細評估了自身經濟狀況後，預算為700萬元。
不過以700萬做為條件在房產網站上搜尋，卻發現符合條件的房子，都已經集中在淡水、基隆兩地了，而當事人也偏向尋找基隆的中山、安樂、信義三區的房子，不過原PO詢問身邊朋友，卻都得到「買基隆不如買淡水、八里」的回應。內心的想法與朋友見解出現分歧，也讓原PO忍不住上網尋求廣大過來人的建議「請問大家會建議買哪邊？這個預算還有哪裡可以參考的嗎？」
而疑問曝光後，多數網友認為淡水在市容、氣候兩個條件上完勝，還有捷運、輕軌等大眾交通工具，再加上有機會在2025年底通車的淡江大橋，淡水上下班時間嚴峻的塞車問題也有望獲得改善，因此都覺得淡水贏過基隆。
但也有一部分人挺基隆，認為基隆當地房價其實比起淡水要便宜，而且論交通路網，基隆開車到建國高架也能在半小時內抵達，北1高、北2高都有經過，醫院、學校、郵局都有，生活機能頗完善，缺點就是雨季確實令人煩躁。