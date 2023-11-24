青龍獎／宋仲基讓出男主角 讓26歲無名演員洪思彬拿「最佳新人」
南韓一年一度影視盛典第44屆《青龍電影獎》今（24）日登場，本屆「最佳男新人」頒發給26歲小眾演員洪思彬，他打敗「超級新人」金宣虎抱走獎盃，台上發表感言時，不忘謝謝不拿片酬、飾演男二的宋仲基。
記者陳雅蘭／綜合報導
《禍亂：地下秩序》由新人導演金昌勳執導，26歲小眾演員洪士彬主演，宋仲基選擇當男二助陣，宋仲基甚至一毛片酬都不拿，舉止引起討論。事實上，宋仲基從《黑道律師文森佐》到《財閥家的小兒子》收入至少92億韓元（約台幣2.3億元）；他也承認：「我的片酬非常高，如果我收了片酬，就會拉高《禍亂》的預算。」因此決定無酬演出。
其實《禍亂：地下秩序》電影預算只有40億韓元（約台幣1億元），宋仲基擔心自己的片酬會拉高製作費用，使作品重點被更改、無法真實呈現，故決定「零片酬」出演，他受訪表示：「在這項目中，錢對我來說並不重要，我不太在意錢，其實我滿不好意思提到我拍這部電影不收錢這件事，因為對我來說不重要，我只是想讓這部電影更完整。」
宋仲基補充不收片酬的理由，「當我讀到劇本的時候，我覺得這是不錯的作品，但要我投資的話，我應該不會投資，因為它不是很商業的電影。劇本裡有一股能量，故事講了家庭暴力、社會弱勢族群，所以這是值得被拍出來的，我也希望能參與其中，但如果我要收片酬，恩...我的片酬很高，會提高整個電影的預算，會對這部電影不利，也跟電影不匹配。」
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