串連南臺灣科技產業廊帶　橋科預估將創造11000個就業機會

我是廣告 請繼續往下閱讀
行政院南部聯合服務中心今天偕同內政部國土管理署南區都市基礎工程分署、國家科學及技術委員會南部科學園區管理局，以及高雄市政府經發局，勘查園區在公共工程也就是4區的滯洪池部分，同時聽取簡報目前招商進度。
國土管理署南區都市基礎工程分署林瑞德代理分署長表示，橋科區段徵收公共工程共分為6個標案，分別於去年及今年1月、3月完成決標開工，整體規劃包含產業專用區、住宅區、商業區與公園綠地、道路等公共設施，目前3、4區已於111年12月優先交付坵塊，廠商進場施工，工程部分在3區內的配水池及4區內的汙水處理廠則是同步施工。
今天現勘處為4區滯洪池上方，建設穿越治洪池D梁柱式箱涵，角宿支線跨越橋的結構工程部分。
鄭秀絨也表示，橋科園區跨部會中央與地方合作投入超過127億元，往北延伸高雄路竹科學園區、臺南及嘉義科學園區，往南延伸楠梓科技產業園區、亞灣5G AIoT創新園區及屏東科學園區，串連南臺灣科技產業廊帶。引進產業以半導體、精準健康、智慧機械、航太及產業創新等，同時也是全台唯一有營所稅抵減15%的科學園區，未來預估將創造約1萬1千個就業機會。
經發局招商處處長陳杏怡表示，橋科園區是全台唯一提供營所稅抵減15%園區，以及新市鎮開發租稅優惠、研發獎勵等，在電力及供水量充足無虞，市府在招商部分加碼融資利息、房地租金、勞工薪資等多項補助，目前有18家廠商預定建廠，除橋科外，目前還有規劃中的白埔產業園區及北高雄產業園區，未來都可提供廠商設置廠區。
陳慧玲也指出，橋科自2019年12月行政院核定籌設計畫後，準備期程從6年縮短至3年，並同步進行園區聯外交通建設工程外，透過重大建設說明讓國人了解南台灣科技產業建設，目前工程進度及品質符合廠商投資環境、交通、保育及城市發展需求，未來不僅將創造1萬多個工作機會，預計年產值也高達1,800億元，帶動整體產業發展。