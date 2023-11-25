金馬60／影后票選出爐！陸小芬獲高票 擊敗4位首入圍女主
第60屆金馬獎將於今（25）日晚間揭獎，本屆入圍「最佳女主角獎」的有胡伶、林品彤、鍾雪瑩、陸小芬、余香凝，《NOWnews今日新聞》特地舉辦網路民調，邀請大家選出心目中的「最佳女主角獎」，投票日從13日起至19日截止，結果出爐，冠軍由影后陸小芬力壓群雄，打敗其他首次入圍的4位女星。
記者黃盈容/綜合報導
票選第3名的是12歲女星林品彤，她是金馬獎史上最年輕的影后入圍者，在《小曉》中演出患有過動症的兒童，跟飾演母親的陳意涵互動有非常強的戲劇張力，小小年紀就展現超強演技，讓人驚豔。之前以電影《美國女孩》大放異彩的林品彤，能否寫下最年經影后紀錄，拭目以待。
票選第2名的28歲香港演員鍾雪瑩，在《填詞撚》中飾演有寫歌天賦的女高中生，被盛讚是撐起電影的靈魂人物。她從學生時代到後面經歷了求職、失業，儘管碰壁但迷惘卻堅持不放棄，詮釋追夢過程辛酸血淚。她去年以《殺出個黃昏》入圍香港金像獎「最佳新進演員」、「最佳女配角」2獎，今年首度入圍金馬獎，勇敢追夢的女孩，能否成功騎上馬，令人期待。
民調票選冠軍不負眾望，由67歲金馬影后陸小芬拿下。她1983年憑藉《看海的日子》獲得金馬獎影后，息影24年，復出主演電影《本日公休》中家庭理髮阿姨「阿蕊」，細膩詮釋傳統女性的堅強、勇敢，精湛演技讓她相隔30年再戰金馬影后。對上4位首次入圍者，大眾都很看好陸小芬能再次拿下獎座。