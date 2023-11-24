台灣鹹酥雞太美味了！歐洲人狂讚「簡直藝術品」：其他炸雞比不上
鹹酥雞是台灣的庶民美食，它與外國各種炸雞口味完全不同，因此也成為許多長期旅居國外的台灣人，最想念家鄉味。近期法國籍YouTuber「酷的夢」完全複製了台灣的鹹酥雞攤，提供各種經典品項讓身處歐洲的法國高中生品嚐，沒想到佳評如潮，學生們狂讚：「台灣的鹹酥雞簡直是藝術品」。
記者潘毅／綜合報導
YouTuber「Ku's dream酷的夢」時常把台灣的文化輸出到法國，日前他出新影片，內容是將台灣常見的鹹酥雞攤，在法國直接進行完美重現，上面除了不能少的鹹酥雞外，還擺上豬血糕、貢丸、湯圓、花椰菜、青椒、四季豆以及炸魷魚等經典品項。
各組學生自行夾取了想要嘗試的品項後，結果所有人都被台灣鹹酥雞擄獲了味蕾，甚至還有法國男孩，直接變成地瓜薯條的愛好者，大讚「這絕對比一般薯條好吃」。
至於經典品項鹹酥雞，高中生們都給予極高評價，認為「鹹酥雞比速食店雞塊好吃一千倍」，且是人生必須吃過的食物。他們解釋，在法國當地能吃到的炸雞，通常只有肉多汁但外皮潮濕、肉乾柴但外皮香脆這兩種極端的品項，而台灣的鹹酥雞卻能完美平衡，不但肉多汁，外皮又能香脆，因此讚嘆「鹹酥雞簡直是藝術品，法國是絕對做不出來的，只有台灣有辦法」。
看完法國高中生們對於鹹酥雞的看法後，不少台灣網友也紛紛驚呼「鹹酥雞真的太強大了可以收服所有人的胃」、「看的出來他們真的愛爆了，不能怪台灣人為什麼晚上不睡覺還要買鹹酥雞當宵夜」、「那位法國的廚師真的太猛了啦，台灣的早餐、營養午餐、便當、火鍋、滷味、熱炒都能還原，根本萬能」、「酷團隊真的太強了，繼滷味攤後又把鹹酥雞攤還原，直接將兩大國粹平民美食整組搬到法國」。