酸藍白合完結篇高潮迭起！賴清德尊郭打侯柯：藍白合是利益分贓
總統大選確定三腳督後，民進黨總統候選人賴清德今晚在台中造勢首度受訪，他大酸藍白合戲碼演幾個月，昨天完結篇更是高潮迭起，讓大家看清楚這場戲只是政黨利益、權力分贓，自己依既定步調競選，不受藍白合不合的影響。對於郭台銘最後沒登記，他很清楚是受到中國打壓、無法依自己意願參選，但不影響郭當初準備參選為國家做事、希望兩岸和平的初衷。
記者顏幸如／台中報導
總統大選確定三腳督，民進黨總統候選人賴清德今（24）日晚間到台中山城地區，連續出席立委候選人謝志忠、謝子涵競總成立大會，為兩位新人拉抬聲勢。對於總統選舉確定三腳督，民眾黨總統候選人柯文哲批評昨天的會談像往日鬧劇，賴清德挖苦，這場藍白合戲碼演幾個月，昨天完結篇更是高潮迭起，讓大家看清楚所謂藍白合不是為國家人民，只是政黨利益、權力分贓而已，
賴清德說，與其藍白合，他更重視全民合，未來台灣面對非常大的國際挑戰，他呼籲全民合作支持最有經驗、通過磨練考驗的賴蕭團隊。不管選戰是一對一或一對二，他的競選模式沒有改變，會拿出最高戰力爭取人民最大支持。
對於鴻海集團創辦人郭台銘最後沒有登記，賴清德說，郭台銘之所以無法依自己意願參選，「我們很清楚是受到中國打壓，但不會影響當初郭董事長準備參選，為國家做事、希望兩岸和平的初衷」。
賴清德呼籲大家聲援郭台銘，因為「今天若不跟郭董事長站在一起，反對中國打壓，未來受中國打壓的可能是我們其中任何一人」。他強調民主就是人民做主，每個生活在台灣的人都是國家的主人、都有自我意志決定自己的未來，這是守護民主最重要精神所在，因此要團結合作抵抗中國威脅，守護國家主權受到保護。