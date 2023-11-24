邱偲琹認愛大老之子「27歲想結婚」 男友當場回：不一定是跟我
邱偲琹與製作人大老郭建宏之子郭方儒定情的東森新戲《生命捕手》記者會今（24）日舉行，邱偲琹年僅25歲，卻27歲就想結婚，手機裡設有倒數時間的APP，換言之2年內是找伴侶的黃金時刻，對此23歲的郭方儒聽了尚無共識，連說：「（結婚對象）不一定是我啊，每個人規劃不一樣，我的個性本來就不限制自己，2年之後的事很難說。」
記者羅凌筠／台北報導
劇組裡的李維維爆料，拍戲中間就感覺到郭方儒很喜歡邱偲琹，「她平常跩不拉幾，郭方儒像個小跟班，我說你不能這樣，追女生要狠一點！」沒想到郭方儒早就得手，李維維自覺獻計有功，當場虧郭方儒：「追到了要請我吃飯。」
邱偲琹解釋自己不是高傲，是因為戲裡郭方儒對她愛慕，但她對別人心有所屬，所以不能跟郭方儒感情太好，不然在螢幕上若有兩小無猜的感覺，不符合劇情人設，李維維不買單這番說詞：「才不是咧，當我眼睛瞎了？」
郭方儒被周刊拍到與邱偲琹同居，對此邱偲琹否認，表示周刊拍到那天，郭方儒是進她的香閨剪片，還不忘推薦大家去YouTube看男友節目，幫忙衝點閱率。被問到兩人交往多久，郭方儒以示尊重，回應「這個問她」，把話語權交給女友。
而邱偲琹是郭建宏旗下子公司新戲《鬼要去哪裡》的女主角，郭方儒擔任導演，他大方認定兩人是工作和生活上一起努力的好夥伴，「我覺得自家的戲公歸公、私歸私，不是我說了算，所有東西都是公開跟平台談，這是大家各自努力的結果。」
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