團購主想出頭一點都不難！LINKGOODS打開連結商機

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不過，當大家都前仆後繼想要加入這塊市場，要能從中脫穎而出，除了商品創造差異化、價格優惠促銷之外，看懂數據、分析客源等行銷技巧也是必備的技能。
創立於2023年的台灣品牌LINKGOODS，就是一款實用的免費的多連結工具（Link-in-bio），非常適合才開始嘗試開團，資源與經驗還不夠豐富的開團小商店，可以在自己的檔案中放置多個連結，像是網站資訊、商品介紹、團主小檔案等，讓消費者可以用最簡單的方式一次搞懂團主所有的資訊，進而跟團成為顧客。
除了團購主之外，想要經營個人形象或是品牌，也都可以在LINKGOODS上製作自己的數位名片、作品集或是商品連結，像是音樂創作者，可以將自己的作品、社群帳號、個人網站整合到一個頁面，方便粉絲爬文搜尋；品牌業者也可以使將產品、聯繫方式、優惠內容、活動訊息等整合起來，方便消費者快速加入參與。
目前市場上多連結工具有Linktree、Lnk.bio、Bio.link、Milkshake等，INKGOODS以串連美好事物、好用的行銷利器為主打，將多種數位內容連結資訊在一頁式網站呈現，多樣化的版型、簡單快速的設定，介面直覺又好用，只需註冊一個帳戶，將需要整合的連結添加到網頁中就完成設定，使用者可以套用範本，或是客製化自己的頁面，有多種主題和自定義選項，可以根據需求進行修改，輕鬆30秒就可以完成建立。
對於團購主來說，LINKGOODS除了可以輕鬆將商品資訊、優惠訊息彙整之外，還解決了行銷痛點，後台數據可分析報表與商品效益、掌握消費者偏好，作為後續選品的參考指南，還能追蹤各連結成效，為團購主帶進商機、促進消費，且相關功能皆完全免費。
也可以輕鬆瀏覽商品服務，甚至只要貼上常見的團購網址，就能自動帶出商品資料，進而分享連結給親朋好友，成功達到雙贏，獲得電商人妻、露易絲夢遊仙境、塔科女子、領先時代等眾多知名數位創作者推薦。
LINKGOODS官方網站：https://linkgoods.com