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團購主想出頭一點都不難！LINKGOODS打開連結商機

▲LINKGOODS是一款免費的多連結工具，可用於社交媒體，讓使用者在自己的檔案中放置多個連結。（圖／LINKGOODS提供）
▲LINKGOODS是一款免費的多連結工具，可用於社交媒體，讓使用者在自己的檔案中放置多個連結。（圖／LINKGOODS提供）

生活中心／綜合報導

隨著現代社會氛圍的轉變，網紅當道、自媒體發展蓬勃，直播帶貨、團購開團日益盛行，不少團購主靠著開團賺取可觀的收入。台灣品牌LINKGOODS，就是一款實用的免費的多連結工具（Link-in-bio），非常適合才開始嘗試開團的開團小商店，可以在自己的檔案中放置多個連結，像是網站資訊、商品介紹、團主小檔案等，讓消費者可以用最簡單的方式一次搞懂團主所有的資訊。

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▲LINKGOODS是最佳的行銷宣傳利器，輕鬆又快速的在眾人面前維持最佳一面。（圖／LINKGOODS提供）
▲LINKGOODS是最佳的行銷宣傳利器，輕鬆又快速的在眾人面前維持最佳一面。（圖／LINKGOODS提供）
一個成功的「開團」，需要具備許多條件，商品選得好之餘，還要煩惱是否要找網紅合作，或是靠自己發動，都是一門學問。想要行銷、曝光商品，除了花錢打廣告，還有更好的方式，就是藉助近年來興起的「多連結整合工具」，可以將多個連結整合到一個網址上，消費者可以輕鬆瀏覽團購主的所有資訊，還可幫團購主分析數據、精準行銷，達到事半功倍的效果，可以說是最佳的廣告宣傳利器。

▲LINKGOODS介面直覺好用，不管是誰想要展現自己都很好用。（圖／LINKGOODS提供）
▲LINKGOODS介面直覺好用，不管是誰想要展現自己都很好用。（圖／LINKGOODS提供）
不過，當大家都前仆後繼想要加入這塊市場，要能從中脫穎而出，除了商品創造差異化、價格優惠促銷之外，看懂數據、分析客源等行銷技巧也是必備的技能。

創立於2023年的台灣品牌LINKGOODS，就是一款實用的免費的多連結工具（Link-in-bio），非常適合才開始嘗試開團，資源與經驗還不夠豐富的開團小商店，可以在自己的檔案中放置多個連結，像是網站資訊、商品介紹、團主小檔案等，讓消費者可以用最簡單的方式一次搞懂團主所有的資訊，進而跟團成為顧客。

除了團購主之外，想要經營個人形象或是品牌，也都可以在LINKGOODS上製作自己的數位名片、作品集或是商品連結，像是音樂創作者，可以將自己的作品、社群帳號、個人網站整合到一個頁面，方便粉絲爬文搜尋；品牌業者也可以使將產品、聯繫方式、優惠內容、活動訊息等整合起來，方便消費者快速加入參與。

目前市場上多連結工具有Linktree、Lnk.bio、Bio.link、Milkshake等，INKGOODS以串連美好事物、好用的行銷利器為主打，將多種數位內容連結資訊在一頁式網站呈現，多樣化的版型、簡單快速的設定，介面直覺又好用，只需註冊一個帳戶，將需要整合的連結添加到網頁中就完成設定，使用者可以套用範本，或是客製化自己的頁面，有多種主題和自定義選項，可以根據需求進行修改，輕鬆30秒就可以完成建立。

對於團購主來說，LINKGOODS除了可以輕鬆將商品資訊、優惠訊息彙整之外，還解決了行銷痛點，後台數據可分析報表與商品效益、掌握消費者偏好，作為後續選品的參考指南，還能追蹤各連結成效，為團購主帶進商機、促進消費，且相關功能皆完全免費。

也可以輕鬆瀏覽商品服務，甚至只要貼上常見的團購網址，就能自動帶出商品資料，進而分享連結給親朋好友，成功達到雙贏，獲得電商人妻、露易絲夢遊仙境、塔科女子、領先時代等眾多知名數位創作者推薦。

LINKGOODS官方網站：https://linkgoods.com

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