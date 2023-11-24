賴清德曝蕭美琴非常期待回花蓮 籲侯友宜說明趙少康政媒兩棲爭議
下屆總統選舉民進黨賴蕭配將於26日首度合體，前往花蓮為立委候選人張美慧助選。賴清德今引用蕭美琴昨天說的「We are the best」，強調3組候選人當中，他們是最好的，並透露蕭美琴非常期待到花蓮，因為花蓮是栽培她、讓她進入國會的地方。賴清德同時批評趙少康不願面對踩媒體紅線爭議，並喊話侯友宜：「若是副手無法自我要求，我倒想知道你的看法如何。」
記者顏幸如／台中報導
民進黨總統候選人賴清德今（24）日晚間到台中市山城地區，連續出席立委候選人謝志忠、謝子涵競總成立大會，受訪時被問到對總統候選人副手的看法，他表示3組當中他們是最好的，並引用昨天蕭美琴在國際記者會講的「We are the best」，強調自己很有信心，敬請國人給予最大支持。
賴蕭兩人將於26日合體，到花蓮進行首場輔選。賴清德透露，蕭美琴很期待到花蓮，因為「花蓮是栽培美琴、讓她進入國會的地方，她對花蓮非常懷念」。蕭美琴和花蓮地方父老都非常期待兩人連袂助選，他更希望能助攻張美慧高票當選。
對於趙少康只請假卻不辭去中廣董事長，恐踩到《廣電法》黨政軍條款的紅線，賴清德強調這問題非常嚴肅，不是單純法律問題，更牽涉到政治和媒體分際，他喊話對手，若趙少康無法自我要求，「我倒想知道侯友宜的看法如何，希望你向社會大眾清楚說明」。