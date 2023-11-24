Ella女人味撩暈小弟弟！潘君侖近距離告白脫口「很完美」

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李維維飾演資深護理長，是小護理師們心中嚴厲的「阿長」，她在記者會上透露：「當時在嘉義長庚醫院待很久，很謝謝裡面真正的『阿長』還有醫護人員，他們每天被我煩，除了戲劇諮詢之外，在拍攝時剛好有疑似確診跟胃不舒服的狀況，也順便做了諮詢，他們就有建議我去照胃鏡。」同時她加碼爆料苗可麗也有做諮詢，一旁苗可麗直說：「對啊，趁放飯時間去復健科調整一下，回來開拍又是一尾活龍。」
邱偲琹飾演從小被王識賢撫養培育長大的專業護理師，特地回到鄉下阿嬤家待一陣子，希望找回角色熱心的性格，台詞也選擇用台灣國語以及一點台語的方式呈現。同樣因台語感到壓力大的，是身兼演員與編劇指導的郭方儒，他自揭台語能力「滿破的」，為了把台詞轉換成口語化的台語，花費不少心力。
林玟誼飾演婦產科醫師，光是上急救課與縫合課，就覺得比一天拍戲10幾場還要累！劇中有一場剖腹產的接生戲，讓她意外發現自己的天賦，「我記得大概拍到第3次吧，已經可以不需要旁邊指導醫師的提醒就記下手術的流程步驟，連醫師都驚呼想收我為徒。不過整場手術戲拍完，才站1個多小時就已經嚴重腰痠背痛，完全可以親身感受到醫師平時有多辛苦。」
梁以辰、陳天仁、張柏謙的角色是護理師3人組，梁以辰分享：「我們3個比較像是劇情中開心果的角色。印象深刻是拍公車翻覆的時候很震撼，覺得我們可以一起做到這件事情是一個滿大的突破。」陳天仁透露：「角色少根筋的個性跟自己很像，其實我以前很想要當護理師，但因為很怕血肉模糊的畫面，所以就放棄這條路，這次能夠演出這個角色，還能參與開拍前的課程我超級開心興奮的，現在去抽血打針都變得不怕了。」
《生命捕手》劇情描述集天賦及實力於一身的杜樂生醫師（王識賢飾演），在20年前一場巨大災難中，親身經歷了生命的無常與體制的無情，離開體制後隱身在樂樂診所，用自己的方式搶救第一線的緊急患者。11月26日起每周日晚間8點在東森戲劇台、公視+首播；當晚10點Netflix、中華電信MOD、Hami Video、LINE TV同步上架；12月2日起靖天電視上架。全劇共30集，每周播出更新2集。
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