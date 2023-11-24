印度母女睡夢中被毒蛇咬死！竟是狠夫「引蛇入室」 疑因感情失和
印度奧里薩邦（Odisha）日前發生1起駭人的死亡案件，一位23歲女子與她的2歲女兒被發現陳屍在臥房內，警方在她們屍體上找到毒蛇咬痕，一度認為這起命案是毒蛇潛入房間造成的意外，不過女子父親懷疑女婿涉有重嫌，警方調查後發現果然是女婿搞鬼，把毒蛇故意放入房內殺人。
記者倪浩軒/綜合報導
根據《IndiaExpress》報導，23歲女子巴桑蒂（Basanti Patra）與2歲女兒，10月7日被發現雙雙陳屍在臥房內，警方展開調查後在兩人身上發現毒蛇咬痕，本來要朝意外方向調查，但是巴桑蒂的父親強烈懷疑自己的女婿，也就是巴桑蒂的丈夫甘尼希（Ganesh Patra）涉有重嫌，警方一查發現確實事有蹊蹺。
甘尼希與巴桑蒂的感情不睦，今年夏天巴桑蒂曾到警局向投訴甘尼希，雖然投訴後兩人仍然繼續同居，但甘尼希疑似已經起了殺意，於9月26日用自己父親的名義弄到一張電話SIM卡，四處聯絡弄蛇人說希望能找到一條毒蛇。
甘尼希聲稱自己找蛇是為了去寺廟祭祀，但警方認為甘尼希在說謊，從弄蛇人那找來條有毒的眼鏡蛇後，甘尼希隔天便將蛇放入臥房內，自己則睡在另一間房間，最終讓巴桑蒂與女兒遭毒蛇咬死。
警方目前已經逮捕了甘尼希，仍在釐清全案的詳細經過與殺人動機，初步認定弄蛇人與本案無關，不知情甘尼希的殺人計畫，不過真相究竟為何，是否還有其他共犯，尚須進一步調查。